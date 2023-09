Ecco le offerte di Trust per il ritorno a scuola e in ufficio

Sia che si tratti del ritorno a scuola o al lavoro in ufficio, il rientro in città dopo le vacanze estive non è mai semplice. Le atmosfere rilassate dell’estate lasciano spazio alla routine autunnale e le giornate in spiaggia diventano un lontano ricordo. Trust, azienda leader nella realizzazione di periferiche per il lifestyle digitale, propone alcune soluzioni smart per rendere più piacevole e meno faticoso il come back in ufficio o a scuola. E non è finita qui, questi prodotti sono più convenienti perché soggetti alle promozioni del periodo fra i diversi retailer.

PROPOSTE HOME&OFFICE

LYRA Tastiera e mouse wireless con ricevitore: tastiera compatta realizzata per l’85% in plastica riciclata e con un packaging certificato FSC al 100% privo di plastica. Perfetta per lavorare a casa, in ufficio o in viaggio, è disponibile anche nella versione deskset che include anche un piccolo mouse.

Prezzo: € 40,99. Disponibile nei colori: nero, blu, bianco, verde

PUCK Mouse ultrasottile wireless ricaricabile: Mouse wireless ricaricabile con forma minimalista arrotondata e design ultrasottile. Dotato di pulsanti silenziosi che riducono il suono dei clic sui tasti del 90% e garantiscono comfort e tranquillità, per assicurare la massima concentrazione.

Prezzo: €19,99. Disponibile nei colori: nero, rosa, blu

TEZA Webcam Ultra HD 4K: per video call di qualità con immagini in 4K, Teza offre un campo visivo di 74° e due microfoni integrati. Il treppiede e l’otturatore per la privacy montabile offrono controllo e stabilità. Inoltre, l’adattatore da USB-A a USB-C in dotazione amplia il potenziale della webcam, rendendola compatibile con la maggior parte dei laptop e dei PC. Prezzo: €139,99

Bologna Set borsa laptop e mouse: Set ecosostenibile formato da borsa laptop da 16″ con mouse wireless silenzioso, entrambi realizzati con materiali riciclati. Grazie ai vari scomparti della borsa sarà possibile preservare il laptop e gli effetti personali durante gli spostamenti o i viaggi di lavoro. Prezzo: €22,99. Disponibile nei colori: nero, verde

E per rilassarsi dopo scuola e lavoro ecco altre proposte Trust per chi vuole videogiocare al massimo, avendo ogni cosa sotto controllo

PROPOSTE GAMING:

GXT 718 RAYZEE sedia da gaming pieghevole: Grazie al suo design ripiegabile, Rayzee è pronta prima che la console si sia ancora avviata. Piatto, a 90 gradi e chi più ne ha più ne metta: lo schienale e il poggiatesta regolabili della sedia offrono tantissime opzioni per giocare in modo comodo e pratico. Con 5 diverse posizioni fra cui scegliere sarà facilissimo trovare l’angolazione ideale! E al termine dell’utilizzo, sarà possibile ripiegarla e metterla via, sotto il letto o nell’armadio. Prezzo: €98,99

GXT RESTO 708R sedia gaming: ergonomica regolabile, progettata per garantire ore di confortevoli sessioni di gioco e lavoro. La sedia Resto comprende due cuscini rimovibili e regolabili, un cuscino lombare che garantisce un supporto e sollievo in più alla schiena. Il cuscino per il collo riduce la tensione e si può trasformare in un poggiatesta. Prezzo: €249,99 Disponibile nei colori: bianco, rosso, nero, blu

GXT 498 FORTA: CUFFIE GAMING PER PS5 cuffie con microfono integrato, con licenza ufficiale per PS5™. Realizzate all’35% con plastica riciclata dispongono di archetto regolabile, padiglioni mobili e cuscinetti over-ear per un’esperienza di massimo comfort. Una qualità audio talmente alta da riuscire a giocare a occhi chiusi. I potenti driver da 50 mm e l’audio 3D sulla tua console PS5™ ti porteranno dritto al centro dell’azione. Prezzo: €49,99 Disponibile nei colori: nero, bianco

GXT 922 YBAR: Mouse gaming con illuminazione LED integrale mouse prodotto con il 68% di materiali riciclati dotato di illuminazione LED RGB integrale con colori ed effetti regolabili per un tocco di colore e stile alla tua postazione gaming. I suoi punti di forza velocità e precisione, con risoluzione regolabile da 200 fino a 7200. Prezzo: €24,99 Disponibile nei colori: nero, bianco

Disponibilità e prezzi

I prodotti elencati sono disponibili in Italia presso i migliori rivenditori fisici e online e sul webshop Amazon di Trust.