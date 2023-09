Dune Spice Wars: annunciata la data della 1.0

Dune Spice Wars, strategico 4X ambientato su Arrakis sviluppato da Shiro Games e pubblicato da Funcom, è in procinto di uscire dall’Early Access su PC, precisamente il 14 settembre. La release completa offrirà il sesto aggiornamento dei contenuti principali da quando il gioco è entrato in accesso anticipato, introducendo l’opulenta e politicamente brillante Casata Ecaz. Con un totale di sei fazioni in guerra per l’inestimabile spezia, la ricerca del potere è imprevedibile come le sabbie di Arrakis.

Attraverso l’Early Access, Dune: Spice Wars ha continuato a crescere e a rifinirsi grazie ad una chiara roadmap dei contenuti e agli aggiornamenti basati sui feedback della community.

I nuovi arrivati, la Casata Ecaz, brandiscono il potere come un pennello, espandendo rapidamente la propria influenza sull’ostile tela di Arrakis, dove il sole e il verme divorano tutti. Il prestigio delle loro opere d’arte conferisce loro un potere unico sul Landsraad, permettendogli di competere con gli Atreides in termini di potere politico.

Dune: Spice Wars è un gioco di strategia 4X giocato in tempo reale, con innumerevoli percorsi per il dominio planetario e il controllo della spezia. In solitaria o in multigiocatore, si può avere la meglio grazie a qualsiasi combinazione di intrighi, guerre, politica, industria e sotterfugi.

Il capolavoro fantascientifico di Frank Herbert, Dune, è la base narrativa su cui si fonda Dune: Spice Wars. La portata epica, i complotti machiavellici e le brutali pugnalate alle spalle risplendono in ogni aspetto del gameplay, che rimane facilmente accessibile grazie a tutorial chiari e a una serie di sistemi e meccaniche facili da imparare, ma difficili da padroneggiare.

Per saperne di più, potete collegarvi al sito ufficiale.