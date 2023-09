The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: non ci sono piani per ulteriori DLC

Il poducer Eiji Aonuma, ha dichiarato che non ci sono piani per contenuti aggiuntivi per The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.

In una recente intervista con Famitsu, Aonuma ha infatti detto che non c’è intenzione di rilasciare contenuti aggiuntivi per il nuovo capitolo della serie, perché ritiene che il team abbia fatto tutto il possibile in termini di opportunità di gioco.

Articoli Consigliati Indiana Jones: il gioco di Bethesda potrebbe essere mostrato il prossimo anno Dune Spice Wars: annunciata la data della 1.0

“Al momento non abbiamo intenzione di rilasciare contenuti aggiuntivi”, ha detto Aonuma (tradotto dal collaboratore di VGC Robert Sephazon). “Riteniamo di aver già esplorato ed esaurito le possibilità di gioco in questo mondo.

“Inizialmente, la ragione per cui abbiamo deciso di sviluppare un sequel è stata la convinzione che fosse ancora utile sperimentare un nuovo gameplay all’interno di quella particolare Hyrule. Se in futuro troveremo un motivo convincente, potremmo rivisitare quel mondo ancora una volta. Che si tratti di un altro sequel o di un titolo completamente nuovo, credo che il prossimo gioco offrirà un’esperienza completamente nuova. Spero che lo attenderete con ansia”.

Ricordiamo che invece Breath of the Wild aveva ricevuto due importanti contenuti post-lancio: The Master Trials, che ha aggiunto nuove modalità di gioco, e The Champions’ Ballad, che ha aggiunto nuovi contenuti alla storia e una moto. Tears of the Kingdom era stato originariamente concepito come DLC per Breath of the Wild, ma poi sono state raccolte troppe nuove idee e si è deciso di realizzare un sequel completamente separato.

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è stato pubblicato il 12 maggio e ha venduto 10 milioni di copie in tutto il mondo nei primi tre giorni, secondo Nintendo. Questo lo ha reso il gioco più venduto nella storia della serie e il gioco Nintendo più venduto per qualsiasi console in Europa e nelle Americhe. Ad agosto, la cifra raggiunta è di 18 milioni e mezzo.