Anima Song of The Abyss: partita la campagna Kickstarter del titolo tratto dal GDR da tavolo

In queste ore è partita la campagna Kickstarter di Anima Song of The Abyss, action-RPG tratto dalla serie GDR da tavolo sviluppata dal team spagnolo Anima Game Studio.

La richiesta minima per il successo della campagna è data a 60 mila euro, e al momento in cui scriviamo è già stato superato il 50%. Il tier minimo per la copia digitale del gioco è di 25 euro, e gli sviluppatori (Anima Project) mirano a far uscire il gioco su Steam, PlayStation, Xbox e Switch, con un uscita indicativa a novembre 2024. Si ispira a Nier Automata, Zelda, Devil May Cry e The Witcher.

Questa la descrizione del gioco dalla pagina Steam:

È così che inizia la storia, un racconto che intreccia le vite di due esseri che non avrebbero mai dovuto incontrarsi. Il loro cammino vi condurrà attraverso i resti di un’antica civiltà che si credeva estinta e a scoprire il segreto della sua caduta… prima che il mondo intero vada incontro allo stesso destino.

Song from the Abyss è il nuovo gioco di ruolo d’azione ambientato nel mondo di Gaïa, tratto dalla famosa serie di libri di ruolo Anima Beyond Fantasy. Il gioco permette di controllare due diversi personaggi e di esplorare un mondo pieno di misteri. Sperimentate un sistema di combattimento fluido e una storia profonda con personaggi indimenticabili.

Qui sotto potete vedere il trailer ufficiale di Anima Song of The Abyss