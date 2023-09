Overpass 2: gameplay del racing game off-road

Nacon ha pubblicato un gameplay trailer di quasi 4 minuti di Overpass 2, racing game con i fuori strada in sviluppo da parte di Neopica. Potete vedere il filmato in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco attraverso la pagina Steam:

L’unico gioco di simulazione che unisce corse e ostacoli è tornato con nuovi contenuti e modalità.

Metti alla prova le tue abilità in 5 modalità in cui dovrai affrontare sfide impegnative: sprint off-road, circuito off-road, cronoscalata, percorso a ostacoli e circuito chiuso.

I tuoi risultati dipenderanno dalle tue capacità di analizzare e di scegliere i percorsi migliori. Alla guida di potenti buggy e quad di importanti marchi come Yamaha, Arctic Cat e Suzuki, percorrerai 30 percorsi in 5 regioni: Deserto Baja, Stati Uniti centro-orientali, Johnson Valley, Deserto dello Utah ed Europa occidentale.

Sarai all’altezza della sfida della modalità Carriera? Gestisci la tua squadra, gli sponsor e il budget e fai le giuste scelte di ricerca e sviluppo per potenziare i veicoli e completare gli obiettivi, mentre monitori i progressi della squadra utilizzando l’albero delle abilità.

Rocce, tronchi d’albero, fango e molti altri ostacoli naturali e artificiali ti rallenteranno durante le corse e potrebbero danneggiare il tuo veicolo.

Trova un modo per aggirarli e tagliare il traguardo alla guida di oltre 30 veicoli ufficiali, ognuno con le sue caratteristiche tecniche specifiche. Hai a disposizione veicoli delle maggiori case produttrici, come: Polaris, Yamaha, Arctic Cat, Kawasaki e Suzuki, e inoltre, per quanto riguarda le attrezzature del pilota: Alpinestars, Arai, Sparco, Stilo, Stand 21 e molti altri.

Sfrutta un’ampia gamma di impostazioni per modificare il tuo veicolo in base al tipo di terreno e migliorare le prestazioni. Spetta a te gestire la potenza, le funzioni del motore e la trasmissione in modo da essere il più veloce possibile in base alle condizioni (terreno, superficie, tipo di gara, ecc.).

Per aumentare la competitività, ricorda che la precisione e la costanza sono più efficaci della velocità. Questa è la sfida che ti attende in OVERPASS 2.

• 30 veicoli di produttori ufficiali, suddivisi in 3 categorie: UTV, ATV, Rock bouncer

• 5 tipi di corse: sprint off-road, circuito off-road, cronoscalata, percorso a ostacoli e circuito chiuso

• Produttori ufficiali, attrezzature e sponsor

• 4 tipi di ambientazioni: deserto, foresta, montagna, circuiti

• Una modalità carriera esaustiva con gestione della squadra e del calendario

• Personalizzazione avanzata dei veicoli e dei piloti

• Corse online fino a 8 giocatori

Annunciato a maggio, Overpass 2 arriverà il 28 settembre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Qui sotto potete vedere il filmato gameplay.