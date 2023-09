Alan Wake 2: nuovi 11 minuti di gameplay

Come da programma, oggi 6 settembre IGN ha pubblicato un nuovo corposo video gameplay di Alan Wake 2, atteso nuovo capitolo della serie thriller sviluppato da Remedy Entertainment e pubblicato da Epic Games Publishing. Il filmato mostra ben 11 minuti di una fase iniziale del gioco, intitolata Local Girl, con protagonista l’agente dell’FBI Saga Anderson. La si vede prima entrare in un locale, poi parlare con i Koskelas, per poi addentrarsi nella foresta armata di pistola e torcia, dove incontra e combatte creature nemiche. Si vedono intramezzate anche le fasi investigative nel Mind Place della protagonista. Il filmato si ferma mentre entra in un negozio abbandonato all’interno di un parco giochi. Potete vedere il video in fondo alla notizia.

Questo un breve incipit dalla pagina Epic Games Store del gioco:

Una scia di omicidi rituali minaccia la comunità di Bright Falls, una cittadina circondata dalla natura del nordovest del Pacifico. Saga Anderson, un’affermata agente dell’FBI nota per aver risolto casi impossibili, arriva sul luogo per investigare sugli omicidi. Il caso di Anderson si trasforma in un incubo quando scopre le pagine di una storia horror che comincia a prendere vita intorno a lei.

Alan Wake, uno scrittore intrappolato in un incubo al di fuori del nostro mondo, scrive una storia oscura nel tentativo di manipolare la realtà che lo circonda e scappare dalla sua prigionia. Braccato da un oscuro orrore, Wake cerca di preservare la sua sanità e sconfiggere il diavolo al suo stesso gioco.

Anderson e Wake sono due eroi che affrontano due viaggi disperati in due realtà separate, connessi in un modo che nessuno di loro riesce a comprendere: si riflettono e si fanno eco tra loro, influenzando i mondi che li circondano.

Potete vedere il filmato gameplay qui sotto, ricordandovi che Alan Wake 2 sarà disponibile dal 27 ottobre su PC (Epic Games Store), PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Qualora vogliate, vi rimandiamo anche alla nostra anteprima tratta dal video mostrato all’Opening Night Live di agosto.