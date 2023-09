TOSS! Recensione: il parkour (in VR) è sempre stato il nostro forte

Fin dal suo avvento nel mondo dei videogiochi, la realtà virtuale ha saputo dare il meglio in pochissimi generi. Tra questi troviamo i puzzle game arcade, in grado nella loro semplicità di donare ore e ore di divertimento. Al di là di alcuni esponenti del genere, come Pistol Whip e Beat Saber (ma anche l’intramontabile SuperHot), il panorama dei giochi per la VR si arricchisce ogni anno sempre di più di esperienze comunque meritevole. Tra queste troviamo, almeno da oggi, TOSS!, gioco sviluppo da Agera, team di sviluppo che ha potuto godere della benedizione di Vertigo Games (autore di diversi giochi per la realtà virtuale, tra cui The 7th Guest), che in questa occasione si è trasformato nel publisher.

Che cos’è nel dettaglio TOSS!? Si tratta di un puzzle game (o meglio, un platformer), come abbiamo accennato in apertura, che non ha assolutamente nulla di particolare. Se non, ovviamente, la capacità di intrattenere i giocatori, che potranno lanciarsi in una sfida decisamente interessante, ironica e ben realizzata, fin dal suo protagonista. Abbiamo trascorso un po’ di tempo con il gioco di Agera e ora siamo pronti a parlarvene.

Articoli Consigliati Lies of P: il nuovo gameplay si focalizza sulle armi Bloodstained Ritual of the Night ha venduto oltre 2 milioni di copie, nuovo trailer sul multiplayer

TOSS!, o “fare aerobica in poco spazio”

La premessa di TOSS! è abbastanza semplice. I giocatori interpretano una scimmia, che ha come obiettivo quello di raccogliere delle banane, che serviranno come carburante per la sua areonave. Fino a qui nulla di così complicato ed è una premessa decisamente molto comune per tantissimi tipi di gioco. La differenza, ovviamente, la fa il sistema di movimento. Per raccogliere le banane, infatti, sarà necessario.. saltare. Esattamente, avete capito bene: nessun sistema di movimento tipico della realtà virtuale, ma semplicemente una coordinazione (neanche troppo precisa). Come funziona dunque TOSS!? Beh, il gameplay è di fatto ridotto all’osso: spostando in avanti le braccia esse vengono allungate, mentre con l’ausilio dei trigger ci si aggrappa a tubi, rami o mura. Facile a dirsi, più difficile in realtà a farsi. Se i primi livelli del gioco sono molto lineari e richiedono solamente di prendere confidenza con il sistema di controllo, discorso invece completamente diverso per il resto del gameplay: oltre infatti a dover muovere le braccia ci sarà richiesto, per esempio, di saltare, prendendo la giusta velocità e calibrando la distanza in maniera corretta, pena ovviamente la caduta del personaggio. Un’esperienza di gioco semplice, veloce e immediata, ma che diventa impegnativa: non vogliamo mettervi ansia, ma preparatevi comunque a fare un bel po’ di movimento. Certo, non sarà un workout completo, ma possiamo garantirvi che qualche caloria verrà sicuramente bruciata.

Il gameplay, come dicevamo, non è propriamente un’esperienza ricca e variegata, ma lo diventa grazie a due piccoli espedienti: il primo è la presenza di più modalità di gioco, che vi permetteranno di effettuare partite con modalità differenti, come per esempio le sfide a tempo. Il secondo, invece, i record personali (e degli amici) da battere. Per ogni livello portato a termine viene effettuato un conto delle prese e l’obiettivo è quello di abbassarlo il più possibile. Si tratta di un ottimo modo per verificare non solo la confidenza con il titolo e il suo sistema di controllo, ma anche ovviamente di un incentivo a giocare più di una volta il livello. Livello che è a sua volta contenuto all’interno di un mondo di gioco, esattamente come accade per gli esponenti del genere. Attenzione, infine, anche ai modificatori e alla parte di personalizzazione dei polsini del personaggio, che aggiungono comunque un qualcosa in più a un titolo fortemente semplice ma comunque divertente.

A livello di difficoltà, è ovviamente difficile pensare di poter padroneggiare il gioco fin da subito. TOSS! ha una curva di difficoltà ben bilanciata, ma prima di poter comprendere al meglio il funzionamento sarà necessario affrontare più e più livelli. Come abbiamo detto poco sopra i vari mondi di giochi diventano sempre più complessi, ma una volta presa familiarità con le dinamiche di gioco le soluzioni su come completarli balzeranno all’occhio fin da subito.

Bello da vedere, ma anche da ascoltare!

Il team di sviluppo dietro TOSS! ha lavorato sicuramente bene in due punti precisi del gioco: il primo è l’aspetto grafico, che è decisamente piacevole. Al di là della semplicità (i livelli non sono mai troppo complessi, così come i biomi), i modelli 3D sono ben disegnati e il comparto tecnico non ci ha lasciati comunque insoddisfatti, ma dove spicca veramente il gioco è sicuramente il comparto sonoro. Al di là delle musiche, anche gli effetti sonori sono realizzati decisamente bene ed è ovviamente un incentivo che ci aiuta a prolungare la nostra sessione di gioco.

Non abbiamo avuto modo di provare il gioco per PS VR2 o visori Valve, ma ci è stata fornita una chiave per Meta Quest 2. Sul visore il titolo si è comportato egregiamente, tanto da non lasciarci nessun dubbio sulla bontà del lavoro tecnico svolto. Una piccola nota a margine: abbiamo ricevuto la chiave con largo anticipo, ma alcuni problemi di salute ci hanno costretto a posticipare la prova del gioco e la pubblicazione di questa recensione al day one.

Il gioco vale la candela?

Pur essendo un gioco che fa del parkour il suo punto di forza, il movimento è stato studiato per essere praticamente privo di motion-sickness. Nel corso della nostra prova abbiamo giocato sia seduti che in piedi e se è vero che il gioco non ci chiede in quale posizione vogliamo giocare, è anche vero che non ci sono particolari differenze. Anche a livello di frame rate e di fluidità TOSS! si è rivelato decisamente solido. Non abbiamo riscontrato neanche un singolo bug nel corso della nostra prova.

Se dal lato tecnico e ludico TOSS! offre un’esperienza decisamente interessante, diverso invece è la proposta dei contenuti. Il gioco di Agera è divertente, ma non si rivolge ovviamente a tutti: chi è un entusiasta della realtà virtuale potrebbe tranquillamente trovare pane per i suoi denti, ma ne sconsigliamo l’acquisto a tutti coloro che non amano i platform.

Piattaforme: Meta Quest 2, PS VR2, PC

Sviluppatore: Agera

Publisher: Vertigo Games

TOSS! è un gioco divertente, che è in grado di offrire svariate ore di divertimento. Facile da imparare, difficile da padroneggiare, il titolo offre una sfida sicuramente impegnativa e adatta a tutti coloro che sono in cerca di qualcosa di diverso, semplice da giocare ma comunque soddisfacente. Se siete amanti dei platform e siete in possesso di PS VR2, Meta Quest 2 oppure un visore Valve, allora l’acquisto è caldamente consigliato.