Mortal Kombat 1: il nuovo trailer mostra il ritorno di Nitara

NetherRealm Studios ha rilasciato un nuovo trailer di Mortal Kombat 1, confermando il ritorno di Nitara come combattente giocabile. Debuttando in Mortal Kombat: Deadly Alliance , è un vampiro e ha bisogno di sangue per rimanere in vita, ma non è intrinsecamente malvagia. Il personaggio è interpretato dall’attrice Megan Fox, diventata famosa per ver vestito i panni di Mikaela Banes nei primi due film della saga Transformers.

Il ruolo di Nitara non è completamente definito, ma si scontra con Lin Kuei e Ashrah e schernisce persino Kung Lao. Anche le sue abilità sono interessanti poiché Nitara attacca rapidamente e può volare in aria; beve sangue, che sembra potenziarla ma può anche autodanneggiarsi per una spinta. Dovremo aspettare per maggiori dettagli sul suo kit nei prossimi giorni. Ricordiamo che i I preordini del titolo permettono di ottenere Shang Tsung come personaggio giocabile, mentre i possessori della Premium Edition potranno accedere al gioco il 14 settembre. Di recente è stato leakato l’intero roster del gioco insieme ai vari problemi per Nintendo Switch. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Scopri un universo di Mortal Kombat del tutto rivoluzionato, creato dal Dio del fuoco Liu Kang. Mortal Kombat 1 inaugura una nuova era per l’iconico franchise: un nuovo sistema di kombattimento, nuove modalità e Fatality inedite.

Mortal Kombat 1 uscirà il 19 settembre per Xbox Series X/S, PS5, PC e Nintendo Switch. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.