Bloodstained Ritual of the Night ha venduto oltre 2 milioni di copie, nuovo trailer sul multiplayer

Nuovi contenuti per Bloodstained: Ritual of the Night sono stati annunciati attraverso un video con la partecipazione del regista Shutaro Iida e del produttore Koji Igarashi. Il video fornisce un’anteprima dei nuovi contenuti in arrivo nel gioco. Date un’occhiata al video qui sotto.

Igarashi parla dei prossimi contenuti per il titolo che sono stati ritardati a causa di difficoltà tecniche, nonché degli effetti del COVID-19 negli ultimi anni. Secondo Shutaro, WayForward sta attualmente lavorando su una modalità online per il gioco. Il video prosegue mostrando la modalità online, che sembra ruotare attorno a una modalità competitiva multiplayer e co-op. Inoltre, il video mostra anche i nuovi DLC a pagamento in arrivo per il titolo, inclusi nuovi costumi e la Classic Mode, fortemente ispirata a Castlevania 2: Simon’s Quest. Il video si conclude con Igarashi e Shutaro che celebrano le oltre 2 milioni di copie vendute in tutto il mondo dal gioco. Anche se lo sviluppo del sequel è in corso da tempo, il primo gioco è ancora in fase di aggiornamento poiché ArtPlay sta ancora soddisfacendo i vari obiettivi ambiziosi promessi dalla campagna Kickstarter originale del gioco. Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

Bloodstained: Ritual of the Night è l’esperienza di gioco COMPLETA, un GdR a scorrimento laterale incentrato sull’esplorazione che racchiude tutti gli elementi più famosi e amati del genere Metroidvania in un unico videogioco pieno di contenuti. Vesti i panni di Miriam, un’orfana segnata dalla maledizione di un alchimista che lentamente cristallizza il suo corpo. Per salvare se stessa, e ovviamente tutta l’umanità, dovrà affrontare un castello infestato dai demoni evocati da Gebel, il suo vecchio amico il cui corpo e la cui mente si sono cristallizzati quasi del tutto.

Bloodstained: Ritual of the Night è disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbopx One, Xbox Series X/S, PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.