Lies of P: il nuovo gameplay si focalizza sulle armi

Non è un segreto che Lies of P di Neowiz , un gioco di ruolo d’azione in stile Souls ambientato nella Belle Epoque, abbia diverse armi. Un nuovo gameplay trailer mette in evidenza le varie opzioni delle armi e il loro funzionamento. Potete vedere il trailer qui sotto. Di recente è per il titolo è stato pubblicato un video che metteva in evidenza Lorenzini arcade.

Il trailer presenta una lama della spada curva potenziata per un fendente pesantemente caricato o un fendente per schivare all’indietro e contrattaccare; in seguito viene mostrata la lama del pugnale Salamander, che sferra rapidi attacchi fiammeggianti e pugnalate. Gli appassionati di armi pesanti possono anche prendere la lama taglia-ossa per colpi potenti. Per quanto riguarda le armi uniche, Proof of Humanity è una spada che può dividersi in doppie lame per eseguire colpi rotanti e tagli incrociati. L’Occhio dell’Uroboros è come una sega circolare ma più veloce e compatta e infligge ingenti danni con la sua abilità. Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

Giocate nei panni di Pinocchio, un burattino meccanoide, e combattete tutto ciò che trovate sul tuo cammino per trovare Geppetto. Ma non aspettatevi alcun aiuto lungo la strada e non commettete l’errore di fidarvi di nessuno. Dovete sempre mentire agli altri se sperate di diventare umano. Ispirato alla familiare storia di Pinocchio, Lies of P è un gioco d’azione in stile soul ambientato in un crudele e oscuro mondo della Belle Époque. Tutta l’umanità è persa in una città un tempo bellissima che ora è diventata un inferno vivente pieno di indicibili orrori. Il gioco offre un mondo elegante e pieno di tensione, un profondo sistema di combattimento e una storia avvincente. Guidate Pinocchio e vivete il suo inesorabile viaggio per diventare umano.

Lies of P verrà lanciato il 19 settembre per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC.