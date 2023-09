Skull and Bones perde il terzo creative director

I problemi di sviluppo che affliggono Skull and Bones, il gioco incentrato sui pirati di Ubisoft, sembrano continuare. Secondo Kotaku, il gioco ha perso ancora una volta il suo creative director. Con l’uscita di Elisabeth Pellen dal progetto, questo evento segna che è il terzo creative director ad abbandonare lo sviluppo del gioco. Secondo quanto riferito, Pellen ha lasciato Ubisoft Singapore, dove viene sviluppato il titolo, ed è tornata al quartier generale di Ubisoft a Parigi all’inizio di questa estate. Originariamente sviluppato come un gioco incentrato sul multiplayer live service sulla scia di The Division, lo sviluppo del gioco si è trasformato, sotto la direzione creativa di Pellen, in un gioco di sopravvivenza ed esplorazione basato sui pirati ispirato alle meccaniche di altri giochi del genere come Rust.

Un portavoce di Ubisoft ha affermato che:

Articoli Consigliati The King of Fighters XV: ecco il character trailer su Duo Lon TOSS! Recensione: il parkour (in VR) è sempre stato il nostro forte

“Cinque anni fa, Elisabeth Pellen andò a Ubisoft Singapore con la missione di riavviare la direzione creativa di Skull and Bones. Ce l’ha fatta, e il team di Skull and Bones sta ora realizzando la sua visione di offrire ai nostri giocatori un’esperienza RPG d’azione navale unica.”

Di recente è stata anche pubblicata una beta chiusa durante un fine settimana di agosto, con le missioni principali della storia e di ricompensa, missioni secondarie e l’evento mondiale Merchant Convoy. Skull and Bones è in sviluppo per PC, PS5 e Xbox Series X/S. Il gioco non ha ancora una data di uscita, rimanete sintonizzati per ulteriori novità.