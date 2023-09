The King of Fighters XV: ecco il character trailer su Duo Lon

SNK ha rilasciato il character trailer del prossimo DLC in arrivo per il picchiaduro The King of Fighters XV. Il personaggio incluso nel contenuto scaricabile è Duo Lon. Il personaggio sarà disponibile a partire dal 12 settembre. L’ultima volta è stato pubblicato ill trailer di annuncio per il personaggio.

Duo Lon ha debuttato in The King of Fighters nel 2003 come membro dell’Hero Team. Il suo soprannome ufficiale è “L’Assassino Silenzioso”. Il suo aspetto generale era basato sul personaggio del titolo dell’anime Vampire Hunter D. Nonostante sia un assassino Hizoku con le mani sporche, cosa che lui stesso non negherà, Duo Lon è calmo e ha un buon cuore; ha anche uno stretto senso di giustizia, come dimostrato quando si è rivoltato contro Ash e nella sua missione di uccidere suo padre. Di seguito una panoramica del gioco:

Articoli Consigliati Final Fantasy XIV non diventerà free-to-play, afferma il director Skull and Bones perde il terzo creative director

Sin dal debutto nel 1994, la serie di picchiaduro KOF ha emozionato i giocatori di tutto il mondo grazie ai suoi personaggi accattivanti e a un sistema di gioco unico. Dopo sei anni dall’ultima uscita, il nuovo KOF XV supera tutti i suoi predecessori in termini di grafica, sistemi ed esperienza online.

Caratteristiche

39 personaggi in totale : personaggi classici già famosi, vecchie glorie riportate in auge, nuovi volti e tanto altro. Sta per iniziare l’incontro più epico nella storia di KOF.

: personaggi classici già famosi, vecchie glorie riportate in auge, nuovi volti e tanto altro. Sta per iniziare l’incontro più epico nella storia di KOF. Sistema di combattimento migliorato : ereditando il tradizionale scontro 3vs3 della serie, KOF XV include anche un sistema tutto nuovo. Godetevi un senso di velocità, fluidità e freschezza senza precedenti.

: ereditando il tradizionale scontro 3vs3 della serie, KOF XV include anche un sistema tutto nuovo. Godetevi un senso di velocità, fluidità e freschezza senza precedenti. Gameplay online semplice: KOF XV dispone di rollback net code, più svariate opzioni che vi permettono di scegliere come giocare.

The King of Fighters XV è disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, PC tramite Steam ed Epic Games Store. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.