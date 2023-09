Final Fantasy XIV non diventerà free-to-play, afferma il director

Naoki Yoshida, il director di Final Fantasy XIV, ha rivelato che Square Enix non ha intenzione di convertire il suo MMORPG in un gioco free-to-play. Parlando con Eurogamer, Yoshida ha affermato che, sebbene la prova gratuita del gioco verrà ampliata nel tempo, la società non vuole rendere il gioco free-to-play al momento:

“Credo che la prova gratuita continuerà ad essere ampliata, ma non abbiamo intenzione di rendere il client stesso gratuito al momento. Poiché è stata investita un’enorme quantità di tempo e denaro nei pacchetti di espansione, i ricavi derivanti dalle vendite del pacchetto di espansione stesso sono ancora molto importanti per continuare a realizzare espansioni su questa scala. Vorremmo puntare costantemente al meglio anche dal punto di vista commerciale e continuare a creare tanti contenuti di cui godere.”

Yoshida prosegue parlando degli ultimi dieci anni di lavoro su Final Fantasy XIV: A Realm Reborn, uscito nel lontano 2013. Dalla sua uscita, il gioco ha visto quattro espansioni, e la quinta espansione chiamata Dawntrail è prevista per l’estate 2024. Alla domanda se lo studio abbia intenzione di lasciare Final Fantasy XIV per iniziare a concentrarsi su un nuovo gioco, Yoshida ha risposto dicendo che al momento non ci sono piani di abbandonare il mondo di Eorzea. Questo, però, potrebbe cambiare se un giorno sarà ispirato ad intraprendere una nuova idea.

“Non abbiamo intenzione di passare a un nuovo gioco perché sarebbe qualcosa di ancora più difficile che far rinascere il regno. Tuttavia, ciò potrebbe cambiare se fossi colpito da qualche tipo di ispirazione.”

Final Fantasy XIV: Dawntrail è stato annunciato a luglio con un trailer durante l’ultima edizione dell’annuale Final Fantasy FanFest. L’espansione sembra avere come tema quello di fornire al protagonista, una “vacanza” dopo gli eventi strazianti delle ultime espansioni. Nel frattempo, la prova gratuita del gioco è stata leggermente ampliata. Infatti, quando la prova è stata introdotta per la prima volta nel 2020, i giocatori potevano giocare a Final Fantasy XIV fino alla fine dell’espansione Heavensward. Già a luglio, Square Enix aveva annunciato che la prova gratuita sarebbe stata ampliata per includere anche l’espansione Stormblood.