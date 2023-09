Remnant II: in arrivo un nuovo aggiornamento, ecco le novità

Ben Cureton, il designer di Remnant II, ha rivelato una serie di funzionalità in arrivo nel gioco come parte del prossimo aggiornamento, l’uscita di questa patch è prevista entro questa settimana. In un post su X, Cureton ha rivelato che tra le tante cose, il titolo includerà anche l’aggiunta delle icone PlayStation per la versione PC, funzionalità di accessibilità come la mira e il mantenimento dello scatto e una modalità a bassa risoluziona (Potato Mode) per computer con specifiche inferiori.

A parte queste funzionalità principali, l’aggiornamento sembra concentrarsi principalmente sulla correzione di bug e sul miglioramento della qualità della vita. L’aggiornamento risolverà varie cose, come fornire ricompense di esperienza adeguate per le build dei personaggi che ruotano attorno alle evocazioni, correzioni per armi e mod, nonché ninnoli e oggetti. Il gioco avrà anche una nuova opzione di decostruzione delle armi, che rimborserà i giocatori con i materiali utilizzati per fabbricare l’arma. Ad agosto, lo studio ha rivelato che stava cercando di introdurre il multiplayer cross-platform nel gioco. Il direttore del gioco David Adams ha dichiarato in un post su Reddit che lo studio sta cercando di capire come far funzionare il crossplay, poiché ci sono problemi con le diverse piattaforma e stanno analizzando cosa è necessario fare per consentire il crossplay.

Remnant II è stato pubblicato a luglio ed è disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X/S. Per maggiori dettagli sul gioco dai un’occhiata alla nostra recensione.