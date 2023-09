Let’s Sing 2024: ecco il teaser trailer di annuncio

Il celebre franchise di karaoke, Let’s Sing, è tornato con: Let’s Sing 2024. Che tu sia un nuovo arrivato nel genere karaoke o un appassionato di Let’s Sing, scoprirai che l’edizione 2024 ha tutto ciò di cui hai bisogno: successi attuali, classici di tutti i tempi e brani in cima alle classifiche moderne con cui puoi cantare, da solo o con gli amici. C’è anche una miriade di nuove ed entusiasmanti funzionalità e modalità di gioco come la nuovissima modalità carriera per farti divertire per ore e ore.

Per la prima volta nella storia del franchise, Let’s Sing offre una storia a tutti gli effetti che porta i giocatori dall’essere uno studente entusiasta che prende le prime lezioni di canto ad una celebrità assoluta. Padroneggia canzoni e sfide specifiche e incontra personaggi indimenticabili sulla strada verso la fama. Anche se stai cercando un karaoke party, Let’s Sing 2024 fa al caso tuo: fino a quattro giocatori possono cantare insieme infiniti successi. La nuova modalità multiplayer online invece, Let’s Sing Fest, è per coloro che desiderano mostrare le proprie abilità canore in una competizione amichevole. Unisciti a una lobby con un ciclo infinito di canzoni e prova ad arrivare in cima alla classifica, facendo in modo che tutti cantino le stesse canzoni contemporaneamente. Esprimi per la prima volta il tuo stile unico con la nuova personalizzazione dell’avatar di Let’s Sing 2024. Puoi personalizzare l’ aspetto e il modo in cui si muove il tuo avatar, ci sono quasi infiniti modi per creare il tuo personaggio iconico. Let’s Sing 2024 ha un aspetto completamente nuovo e ti porterà sui palchi dei festival più sfavillanti per le tue performance strepitose. L’elenco dei brani di Let’s Sing 2024 è pieno di successi che ti faranno scatenare durante la tua esibizione. Tra le 35 canzoni del gioco, le seguenti ti spingeranno a dare il massimo:

Articoli Consigliati Starfield ha superato il milione di giocatori su tutte le piattaforme One Piece Pirate Warriors 4: annunciati i DLC di Yamato,Kaido e tre episodi aggiuntivi

Lady Gaga – Hold My Hand

Billie Eilish – Your Power

Ed Sheeran – Eyes Closed

BTS – Dynamite

Shawn Mendes – When You‘re Gone

Lizzo – About Damn Time

Miley Cyrus – Wrecking Ball

Il gioco, sviluppato da Voxler e pubblicato da PLAION, uscirà entro la fine dell’anno per Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.