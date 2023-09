Starfield ha superato il milione di giocatori su tutte le piattaforme

Meno di un giorno dopo il lancio ufficiale del gioco, Phil Spencer, il CEO di Microsoft Gaming, ha annunciato con orgoglio che Starfield ha superato il milione di utenti simultanei su tutte le piattaforme (PC, Xbox Series S|X e cloud). Si parla di un’ampia base di giocatori fin dall’inizio, soprattutto su Game Pass. Starfield ha raggiunto il picco dodici ore fa con circa 270.000 utenti simultanei su Steam, quindi devono esserci stati almeno 730.000 utenti tra Xbox e Microsoft Store su PC. È probabile che nuovi record vengano stabiliti durante il fine settimana, quando i giocatori avranno più tempo da dedicare alla nuova uscita. Di seguito, una breve descrizione del titolo:

L’anno è il 2330 e l’umanità si è avventurata oltre il sistema solare, si è insediata in nuovi pianeti ed è ormai una specie interstellare. Partendo come umile dipendente di una società mineraria spaziale, ci uniremo a Constellation, un gruppo di esploratori spaziali alla ricerca di rari manufatti sparsi per la galassia, attraversando le enormi distanze che separano i Sistemi Colonizzati nel più grande e ambizioso gioco di Bethesda Game Studios di sempre. Nel nuovo gameplay sono state mostrate diverse nuove ambientazioni che sarà possibile visitare e tanti nuovi pianeti. Lo stile artistico adottato da Bethesda è stato soprannominato Nasa-Punk, uno stile futuristico ma al tempo stesso rudimentale che si ispira a quello della Nasa.

Starfield è la prima nuova IP creata da Bethesda Game Studios in oltre 25 anni. Lo sviluppatore di The Elder Scrolls e Fallout desiderava da tempo creare un gioco di ruolo fantascientifico, soprattutto grazie alla spinta del regista e produttore esecutivo Todd Howard, che ci ha provato più volte nel corso degli anni. Tuttavia, la tecnologia per realizzare questa visione non era disponibile fino a tempi piuttosto recenti. Se ancora non l’avete fatto, date un’occhiata alla nostra recensione per ulteriori dettagli sul gioco.