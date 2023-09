DNF Duel: annunciata la data di uscita per il DLC Brawler

Il personaggio scaricabile Brawler del picchiaduro DNF DUEL sarà disponibile dal 14 settembre, hanno annunciato l’editore Nexon e dagli sviluppatori Neople, Arc System Works e Eighting. Brawler è il secondo dei cinque personaggi del contenuto scaricabile che verranno aggiunti tramite il Season Pass.Il primo personaggio, Spectre, è stato lanciato il 12 luglio. Di seguito una panoramica del gioco tramite la pagina ufficiale di Steam:

Azione allo stato puro. Dimostrate la tua forza, gioca d’astuzia e sconfiggete gli avversari per diventare il maestro della Ultimate Will. Combattimento d’azione al suo estremo. Entrate nel nuovo picchiaduro nei panni del vostro personaggio preferito dell’amata serie di Dungeon and Fighter. Uno dei giochi di ruolo più popolari e ampiamente giocati al mondo, Dungeon and Fighter è tornato come gioco di combattimento. Scegli tra 10 affascinanti personaggi, ognuno con le proprie abilità e personalità distinte. Superate in astuzia gli avversari, sconfiggeteli e diventate i padroni della Volontà Suprema. DNF Duel reinterpreta in chiave picchiaduro le storiche classi dell’RPG Dungeon and Fighter. Ogni personaggio è stato adattato alle nuove dinamiche di gioco, recuperando e rileggendo tutte le sue caratteristiche, dal fulmineo Ranger al potentissimo Berserker. Scegli tra 16 personaggi unici: Berserker, Striker, Grappler, Inquisitor, Dragon Knight, Ranger, Hitman, Kunoichi, Enchantress, Vanguard, Swift Master, Ghostblade, Troubleshooter, Crusader, Launcher e un personaggio nascosto sbloccabile.

Caratteristiche

Stile Retrò : Dungeon Fighter Online è un gioco d’azione in 2D a scorrimento laterale ispirato ai classici giochi arcade come Golden Axe e Double Dragon.

: Dungeon Fighter Online è un gioco d’azione in 2D a scorrimento laterale ispirato ai classici giochi arcade come Golden Axe e Double Dragon. Effetti incredibili e combo spettacolari: Come un vero gioco d’azione, Dungeon Fighter Online mostra incredibili effetti di successo e combo complesse.

DNF DUEL è disponibile su console PlayStation, PC tramite Steam e Nintendo Switch. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.