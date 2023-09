Alan Wake 2: ci saranno molti riferimenti alla lore creata da Remedy

Alan Wake 2 arriva finalmente il mese prossimo e, questa volta, lo scrittore, come ben sappiamo, non sarà solo in questa avventura e presenta due personaggi giocabili: lo stesso Alan e l’agente dell’FBI Saga Anderson. Ciò ha portato a temere che Alan fosse forse stato escluso dal suo stesso gioco, ma sembra che questi timori siano in gran parte infondati.

In una nuova intervista, il creative director di Remedy, Sam Lake, approfondisce la decisione di introdurre un secondo personaggio nella storia. L’idea non è quella di allontanarsi da Alan o dalla storia della serie, anzi. Remedy sta ora spingendo un universo completamente connesso e mira ad attingere a tonnellate di lore e fili di storie dei giochi precedenti, come l’originale Alan Wake e Control. Queste informazioni e lore potrebbero però intimidire, quindi la parte di Saga del gioco è stata progettata per essere meno pesante e meno intrigante, in modo da attirare nuovi giocatori. In altre parole, il piano è di catturarli con un approccio più tipico.

“Anche se [Alan Wake 2] è il seguito di Alan Wake, è anche un’esperienza Remedy Connected Universe. Quindi è collegato non solo ad Alan Wake, ma anche a Control. Con tutto questo in background, per noi è fondamentale che sia facilmente accessibile per i nuovi giocatori che non hanno mai giocato prima a nessun gioco Remedy. Il gioco inizia con gli agenti dell’FBI che arrivano in questa piccola città dello Stato di Washington per indagare su una serie di omicidi rituali: essenzialmente un serial killer. Questo è qualcosa che è familiare a tutti e per noi è sembrato un punto di partenza perfetto per coinvolgere i nuovi giocatori e i nostri fan in questa esperienza. Detto questo, i fan dei nostri giochi precedenti sono davvero, davvero importanti per noi e vogliamo continuare a raccontare storie partendo dalle ricche basi fornite da Remedy Connected Universe. Quindi… coinvolgiamo tutti e la storia è abbastanza autonoma da consentire a tutti di esserne entusiasti e di comprenderla. Per i fan che ritornano, c’è un sacco di tradizione, un sacco di esplorazione, un sacco di discussioni iniziate con Alan Wake e Control che raccoglieremo e porteremo avanti.”

Lake ha anche approfondito alcune delle ispirazioni per Alan Wake 2. Ovviamente, Stephen King e David Lynch rimangono fondamentali per la serie, ma ciascuna delle due metà del gioco è ispirata a cose diverse. La parte della protagonista Saga del gioco è influenzata da film di serial killer come Il silenzio degli innocenti, ma anche da “horror folk” come Hereditary, Midsommar e The Witch. Mentre, l’altra metà della storia con protagonista Alan, è ispirata a thriller urbani come Seven e persino a film non horror come Taxi Driver e Inception.

Alan Wake 2 sarà disponibile dal 27 ottobre su PC (Epic Games Store), PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Nel frattempo, è stato pubblicato anche un nuovo video gameplay di 11 minuti.