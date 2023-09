Alone in the Dark: ecco il video intervista al Fear Fest 2023 Black Summer

Per Alone in the Dark, Feardemic ha pubblicato un’intervista gli sviluppatori di THQ Nordic realizzata durante il Fear Fest 2023 Black Summer. Di recente, è stato annunciato un rinvio della data di uscita per il gioco, spostando il lancio ufficiale dal 25 ottobre 2023 al 16 gennaio 2024. Il survival horror sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox series X/S e PC.

L’IP è ambientata negli anni ’20, e la storia vede l’investigatore Edward Carnby lavorare con Emily Hartwood per trovare lo zio scomparso. I due si avventurano a Derceto Manor e le cose iniziano rapidamente a peggiorare. Insieme a strani avvenimenti, compaiono mostri che richiedono il combattimento. Naturalmente, poiché si tratta di survival horror, hai proiettili limitati e devi usare armi da mischia quando necessario. Tuttavia, ognuno di essi ha anche contenuti esclusivi. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Articoli Consigliati Grand Theft Auto 6 costerà 150 dollari al lancio? il rumor impazza in rete EA Sports FC 24 includerà un terzo stadio Italiano

L’horror psicologico incontra il gotico sudista in questa rivisitazione del classico gioco survival horror Alone in the Dark Questa lettera d’amore per l’innovativa versione originale permette di vivere una storia angosciante attraverso gli occhi di uno dei due protagonisti. Gioca come Edward Carnby o Emily Hartwood ed esplora nuove ambientazioni, combatti mostri, risolvi rompicapi e scopri le scomode verità della villa di Derceto. Nel sud degli anni 20, lo zio di Emily Hartwood è scomparso. Così, Emily si imbarca insieme all’investigatore privato Edward Carnby in un viaggio nella villa di Derceto, un ricovero per malati mentali dove qualcosa si annida nell’oscurità. Incontrerai gli strani residenti, reami da incubo, pericolosi mostri per scoprire infine un diabolico male. Ti aspetta un’avventura che metterà alla prova le tue certezze, spingendoti ai limiti della realtà, del mistero e della follia. Di chi ti puoi fidare? A chi credere? Quale sarà la tua prossima mossa?

Alone in the Dark sarà disponibile dal 16 gennaio 2024 su Xbox Series X/S, PS5 e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.