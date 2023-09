Dragon Quest Monsters Il Principe oscuro: disponibili i pre-ordini

Square Enix ha annunciato che per DRAGON QUEST MONSTERS: Il Principe Oscuro, annunciato per la prima volta al Nintendo Direct di giugno, sono disponibili il pre-order e il pre-acquisto in digitale esclusivamente per Nintendo Switch. I giocatori che effettueranno il pre-order o il pre-acquisto del gioco riceveranno l’Head Start Set, che include diversi oggetti. Inoltre, il team di Square Enix ha rivelato ulteriori dettagli sul nuovo sistema di combattimento e di reclutamento dei mostri del gioco, che sarà disponibile in tutto il mondo dal 1° dicembre 2023.

DRAGON QUEST MONSTERS: Il Principe oscuro è il nuovo capitolo della serie DRAGON QUEST MONSTERS, in cui i giocatori vivono l’epica storia del principe oscuro e domamostri Psaro, costruendo una squadra di mostri da utilizzare in battaglia contro i nemici durante l’avventura che li porterà a diventare il Signore della Mostruosità. Di seguito una panoramica:

Articoli Consigliati Alan Wake 2 Anteprima: la finzione è la verità dentro la menzogna Arma 3 celebra il suo 10° anniversario con uno streaming e tante iniziative

Create mostri e mandateli in battaglia: controllate fino a otto membri della squadra, quattro nel gruppo principale e quattro di riserva. Impartite ordini precisi a ciascun mostro in battaglia, o impostate tattiche generali come “Nessuna pietà” o “Concentratevi sulla guarigione” e lasciate spazio ai mostri.

Usare il potere della Sintesi per creare nuovi mostri: i l sistema di sintesi, migliorato per DRAGON QUEST MONSTERS: The Dark Prince, offre combinazioni più intuitive sia per i giocatori esperti che per i neofiti.

Mettetevi alla prova nelle arene: d urante l’avventura di Psaro si renderanno disponibili due arene, in cui potrete mettere alla prova le capacità dei tuoi mostri: l’Arena di Endor, sul mondo umano di Terrestria, e il Koliseum nel reame mostruoso di Nadiria. Battete gli esperti domamostri nelle arene durante l’avventura di Psaro per assemblare un esercito capace di battere il Signore della Mostruosità.

DRAGON QUEST MONSTERS: The Dark Prince è disponibile per il pre-order e il pre-acquisto in digitale esclusivamente per Nintendo Switch.