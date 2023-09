Alan Wake 2 Anteprima: la finzione è la verità dentro la menzogna

Come già anticipato nella giornata di ieri, IGN ha condiviso un nuovo video che mostra 11 minuti di gameplay inedito dell’attesissimo Alan Wake 2, nel quale possiamo assistere a una prima missione giocata dal punto di vista dell’agente dell’FBI Saga Anderson. Sappiamo già che Alan Wake 2 porterà avanti la storia dello scrittore perduto nel Luogo Oscuro, ponendosi quale prima incursione in assoluto di Remedy nel regno dei survival-horror. Secondo gli sviluppatori, i giocatori assumeranno il ruolo sia di Alan Wake che del summenzionato agente Anderson. E, a quanto pare, le loro storie saranno interconnesse. Alan Wake 2 sarà anche uno dei primi giochi ad avvalersi del DLSS 3.5 e della Ray Reconstruction, un nuovo modello AI che crea immagini ray-tracing di elevata qualità per giochi e applicazioni che ne fanno un utilizzo intensivo, Come già riportato in precedenza, Alan Wake 2 si avvarrà completamente del path tracing su PC, ulteriore motivo per cui non vediamo l’ora di metterci le mani sopra.

Alan Wake 2 promette di essere un titolo piuttosto diverso dal suo predecessore, e questo non può che essere un bene. Se l’atmosfera e l’ambientazione dell’Alan Wake originale del 2010 erano certamente inquietanti e surreali, l’avventura veniva di fatto frenata da un sistema di combattimento piuttosto goffo. Per fortuna, il già menzionato passaggio ad un approccio survival-horror più fedele dovrebbe migliorare sensibilmente le cose. La competenza di Remedy in materia di combattimenti è certamente migliorata nel corso degli anni: sebbene Quantum Break e Control non rappresentino necessariamente qualcosa di rivoluzionario, entrambi offrono azione e sparatorie molto robuste e piacevoli da giocare, con alcune abilità interessanti. Ma il loro stile andrebbe piuttosto in contrasto con il tono generale di Alan Wake, oggi come nel 2010. Sebbene la dinamica di indebolire i Posseduti con la torcia per poterli ferire fosse un concetto divertente, il ritmo generale dei combattimenti toglieva qualcosa all’esperienza più che aggiungerla. Sam Lake, direttore creativo in Remedy, ha affermato che il team è dovuto passare per diverse iterazioni prima di ricevere il via libera per sviluppare Alan Wake 2, cosa che lo rende ancora più orgoglioso del prodotto finale. Il director del titolo, Kyle Rowley, aggiunge che il team era intenzionato a creare un “pacchetto più coeso” rispetto al primo gioco, e questo ha significato concentrarsi maggiormente sul puro survival-horror.

Si comportano come se mi conoscessero da anni

Secondo Rowley, il gameplay non mostra ancora tutti gli elementi che entreranno in gioco durante i combattimenti, perché ci sono diverse meccaniche ancora in fase di implementazione e il pacchetto completo dovrebbe comportare un proporzionale aumento dell’intensità e della complessità degli scontri. Ciononostante, questi ultimi sono sicuramente meno numerosi rispetto al predecessore, e sembra proprio che molti di essi possano essere evitati se si fa attenzione. Vale anche la pena sottolineare che si tratta di un’esperienza molto incentrata sulla storia, come si può evincere dalle sezioni più investigative in cui si cimenta Anderson nel trailer. Remedy vorrebbe che anche i giocatori meno esperti di giochi horror o di combattimento in generale possano godersi la componente narrativa, e per questo conferma la presenza di diversi livelli di difficoltà, tra cui una modalità storia per rendere le cose più facili e (relativamente) rilassate, mentre chi vuole sentire la pressione ad ogni passo può optare per qualcosa di più arduo.

Piattaforme: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S

Sviluppatore: Remedy Entertainment

Publisher: Epic Games Publishing

Data di uscita: 27 ottobre 2023

Remedy aveva inizialmente programmato l’uscita del suo accattivante thriller d’azione in terza persona per il 17 ottobre. Tuttavia, con un annuncio successivo, ne ha spostato la data di rilascio al 27 ottobre, posticipandolo di fatto di 10 giorni. Godetevi questi 11 minuti di nuovo gameplay di Alan Wake 2, lasciatevi coinvolgere dal suo oscuro immaginario e restate sintonizzati per saperne di più!