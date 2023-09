Creative Zen Hybrid Pro: annunciate le nuove cuffie wireless perfette per il gaming e vita quotidiana

Creative Technology annuncia oggi il lancio delle nuove cuffie wireless Creative Zen Hybrid Pro e dei relativi modelli, Creative Zen Hybrid ProClassic e Creative Zen Hybrid ProSXFI, tutti adornati con una finitura nuova dal design affascinante. Dotate di funzionalità interessanti come la Cancellazione Attiva del Rumore (ANC) ibrida e la Modalità Ambiente, un potente driver al Neodimio da 40 mm e un’impressionante durata della batteria fino a 100 ore, queste nuove cuffie sono perfette per avventure quotidiane, dalla vita in città alle serate film e al gaming. Questo lancio innovativo segna anche l’avvento di una nuova era nell’audio wireless, poiché questa ultima gamma di cuffie Creative Zen Hybrid Pro sfrutta LE Audio (Low Energy Audio) per offrire una qualità del suono impeccabile, uno streaming ad ultra-bassa latenza e la versatilità del multi-streaming per un’esperienza audio veramente superiore. A completamento di questo lancio, troviamo i nuovissimi trasmettitori audio Creative BT-L3 e Creative BT-L4, che fungono da gateway per sbloccare le funzionalità principali di LE Audio e della tecnologia Super X-Fi, nonché da apripista per un ecosistema LE Audio in espansione.

La tecnologia LE Audio sta cambiando le carte nel settore dell’audio, mirando a trasformare il modo in cui gli utenti vivono l’esperienza dell’audio wireless. Questa tecnologia offre prestazioni audio wireless di prossima generazione migliorate con bit rate inferiori, al di là della classica tecnologia Bluetooth a cui gli utenti si sono abituati nel corso degli anni. In breve, LE Audio non solo migliora le prestazioni audio, ma estende anche la durata della batteria, garantendo un’esperienza di ascolto senza interruzioni e senza soluzione di continuità. Con LE Audio, la capacità di condividere esperienze audio assume una nuova dimensione. Con il supporto sia per modalità unicast che broadcast, è possibile godere i flussi audio scelti in modo privato o condividerli su più dispositivi, portando a un nuovo livello di comodità e versatilità. D’altro canto, la modalità Broadcast consente la trasmissione audio a più dispositivi in una modalità uno-a-molti. Attraverso la modalità Broadcast, gli utenti possono sintonizzarsi senza soluzione di continuità su flussi audio pubblici o catturare l’audio da schermi televisivi pubblici, trasformando i dispositivi abilitati per LE Audio in portali di ascolto collettivo. Infine, la modalità Ultra-Low Latency (ULL) garantisce una riproduzione audio straordinariamente fluida, vantando una latenza di appena ~ 20 ms. Questa funzionalità non solo assicura una sincronizzazione impeccabile, ma ridefinisce anche l’esperienza audio sia per gli appassionati di film che per gli appassionati giocatori.

Le cuffie wireless Creative Zen Hybrid Pro e i relativi modelli associati, Creative Zen Hybrid ProClassic e Creative Zen Hybrid ProSXFI, presentano tutti i segni della coppia perfetta di cuffie pronte per ogni avventura audio, dalle normali corse quotidiane alle sessioni di gioco coinvolgenti. Ogni versione di queste cuffie all’avanguardia si adatta a diverse preferenze e esigenze audio. In particolare, il modello Creative Zen Hybrid Pro è PRONTO per LE Audio, il quale funge da fondamento per accedere al mondo di LE Audio. Per sfruttare questa funzionalità, è possibile attivarla facilmente quando accoppiata con i trasmettitori audio Creative BT-L3 e Creative BT-L4, che sono opportunamente inclusi nei pacchetti delle cuffie Creative Zen Hybrid ProClassic e Creative Zen Hybrid ProSXFI, rispettivamente. Inoltre, la più recente Creative Zen Hybrid Pro vanta una serie di funzionalità principali, tra cui la Cancellazione Attiva del Rumore ibrida e la Modalità Ambiente, offrendo la flessibilità di immergersi completamente nell’audio o rimanere attenti all’ambiente circostante con modalità che si adattano senza soluzione di continuità a qualsiasi esigenza. È inoltre dotata di driver Neodimio da 40 mm, personalizzati e potenti ma leggeri, che assicurano che ogni nota venga riprodotta con potenza e precisione, offrendo un’esperienza sonora ricca e coinvolgente. Gli utenti possono godere anche di una qualità di chiamata cristallina grazie all’integrazione della tecnologia avanzata di cancellazione del rumore basata sull’intelligenza artificiale e sulla Rete Neurale Profonda (DNN), che consente di udire conversazioni chiaramente e distintamente, anche in ambienti affollati.

Progettata per un utilizzo senza soluzione di continuità in movimento, Creative Zen Hybrid Pro vanta anche un’impressionante durata della batteria fino a 100 ore, perfetta per viaggi prolungati. Il passaggio tra dispositivi è reso altrettanto semplice grazie al Bluetooth 5.3 e alla connettività multipoint. Inoltre, la sua struttura elegante e leggera offre anche comfort durante le esperienze audio, facilitando il trasporto delle canzoni preferite ovunque si vada. Aggiungendo un tocco di stile personale, le luci LED RGB personalizzabili consentono di adattare le cuffie al proprio stile unico. È possibile inoltre perfezionare ulteriormente l’esperienza audio attraverso gli equalizzatori e i controlli personalizzabili dell’app Creative. Per gli utenti che cercano un’esperienza audio superiore, le opzioni incluse aprono le porte al mondo di LE Audio e Super X-Fi. La versione Creative Zen Hybrid ProClassic offre una soluzione audio migliorata e versatile che include il trasmettitore audio Creative BT-L3, che sblocca il potenziale di LE Audio, oltre a un microfono boom rimovibile, creando un’esperienza audio completa ideale per l’intrattenimento e una comunicazione senza interruzioni. Creative Zen Hybrid ProSXFI è pensata per i giocatori e offre il meglio di entrambi i mondi, consentendo agli utenti di sperimentare sia la magia di LE Audio che di Super X-Fi grazie al trasmettitore audio Creative BT-L4. Il chip Super X-Fi UltraDSP inserito nel trasmettitore audio è una potenza che alimenta la modalità SXFI BATTLE, progettata appositamente per fornire un vantaggio competitivo nei campi di battaglia virtuali. Il pacchetto include anche un microfono boom rimovibile per una migliore rilevazione e chiarezza della voce per una chat in gioco più chiara. Di seguito, ecco i prezzi delle cuffie: