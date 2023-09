King’s Bounty II arriva su PS5 e Series X/S

Fulqrum Publishing e Prime Matter sono felici di annunciare che, il successore della serie di giochi di ruolo tattici a turni, King’s Bounty, è disponibile in versione migliorata su Xbox Series X|S e PlayStation 5. Questa versione migliorata è caratterizzata da risoluzione 4K dinamica (solo su Xbox Series X e PlayStation 5), 60 FPS, caricamento rapido e prestazioni migliorate. L’oscurità scende sul mondo di Nostria. Cospirazioni, sabotaggi e negromanzia stanno oscurando il paese. Le contee chiedono l’indipendenza, i banditi si aggirano per le strade e le voci sul potere schiacciante di Blight emergono da un sussurro nel buio. Il vecchio re Claudius è stato avvelenato e non può guidare il regno, quindi suo figlio, il principe Adrian, deve ora unire le terre in difficoltà mentre il suo potere e la sua fede sono sotto attacco. Ma forse un salvatore, l’ultima speranza del regno, è già qui, per combattere e ripristinare finalmente la pace e l’ordine a Nostria?

King’s Bounty II permette ai giocatori di scegliere uno dei tre eroi: ognuno con la propria personalità e le proprie abilità, e di viaggiare nel mondo fantastico di Nostria. C’è molto da esplorare: dal reclutamento, allo sviluppo e al comando del proprio esercito personale, fino all’avventura in un mondo non lineare pieno di tradimenti, sacrifici e sopravvivenza. Con grandi città vivaci, piccoli borghi, lande ghiacciate a nord, ampie praterie o opprimenti zone umide, King’s Bounty II offre il più grande mondo aperto che 1C Entertainment abbia mai creato.

King’s Bounty II è disponibile su PlayStation 5 e Xbox Series X|S con un aggiornamento gratuito e compatibilità dei file di salvataggio per i possessori del gioco su PlayStation 4 e Xbox One. Forgiate il vostro destino, godendo di una risoluzione dinamica fino a 4K, di una grafica altamente migliorata, di un caricamento rapido e di 60 FPS in modalità performance su Xbox Series X|S e PS5. Se volete saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione scritta da Alessandro Adinolfi.