Sifu: disponibile il final update

Da oggi 7 settembre è disponibile l’ultimo aggiornamento gratuito dei contenuti su Sifu della modalità Arenas, che introduce più sfide, nuove ambientazioni e il doppio delle ore di gioco rispetto al precedente update. L’aggiornamento è disponibile su PC, console PlayStation e Xbox. Per l’occasione è stato pubblicato anche il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Dopo il lancio su tutte le piattaforme della scorsa primavera, la modalità Arenas espande i suoi confini svelando altre ambientazioni inedite e introducendo feroci battaglie contro scagnozzi, boss e volti inaspettati. Con l’aggiunta di sei arene dinamiche, 75 sfide, una serie di modificatori e trucchi, nonché di costumi ispirati ai film, vi aspetta un viaggio adrenalinico che spingerà al limite le vostre abilità nelle arti marziali. Preparatevi ad affrontare nemici simili a zombie, doppelganger e ambienti interattivi che metteranno alla prova i tuoi riflessi e la tua capacità strategica come mai prima d’ora.

Come fatto sapere dagli sviluppatori di Sloclap, in risposta alla richiesta della community di contenuti ancora più impegnativi, questo aggiornamento è stato progettato per soddisfare soprattutto le esigenze dei giocatori più esperti, che potranno sbloccare nuove sfide solo dopo aver completato con successo quelle precedenti.

Indipendentemente dal modo in cui sceglierete di seguire la strada del Kung Fu, però, potrete rivivere i vostri momenti preferiti esattamente come li avete immaginati, nella modalità Arenas personalizzata, indossando i costumi e scegliendo i modificatori che preferite.

Qui sotto il trailer di lancio del final update di Sifu.