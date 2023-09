PayDay 3: svelate Pearl e Joy, insieme ai piani post-lancio

Starbreeze e Deep Silver annunciano che PAYDAY 3, lo sparatutto cooperativo a tema rapine, avrà due nuovi personaggi femminili giocabili al lancio: Pearl e Joy. L’annuncio è accompagnato da una prima anticipazione del piano post-lancio per il primo anno.

Potete vedere il trailer di Pearl e Joy qui sotto.

Articoli Consigliati TRANSFORMERS EARTHSPARK In Missione: pubblicato il primo trailer di gioco Yu-Gi-Oh!: disponibile il Tin 25º Anniversario

PAYDAY 3 includerà quindi due nuovi personaggi giocabili al lancio, ovvero i membri femminili della gang Pearl e Joy. Si uniranno alla banda originale di criminali mascherati da clown (Dallas, Hoxton, Wolf e Chains) per un totale di sei heister disponibili al lancio del gioco il 21 settembre su PC (Steam ed Epic Games Store e Game Pass), oltre che su Xbox Series X/S (anche su Game Pass), PlayStation 5 e GeForce Now.

Pearl è un’esperta artista della truffa e un’infiltrata che si trova a suo agio sia nel gestire le truffe di strada che nel fare a pugni con i ricchi e i famosi, se serve a raggiungere l’obiettivo. Non lascia nulla al caso ed è raro che le cose non vadano come vorrebbe. Ma se la situazione lo richiede, non disdegna le armi da fuoco. E non fatevi ingannare: è una combattente feroce.

Joy è una geniale hacker ed esperta di sicurezza. Una spietata cacciatrice. Joy è una pericolosa combinazione di entrambe le cose. Ha una totale mancanza di rispetto per l’autorità e un senso dell’umorismo contorto. Ma in una rapina è un asso nella manica.

Piano Post-Lancio

Vengono poi mostrati per la prima volta i contenuti e gli aggiornamenti che i giocatori possono aspettarsi per il primo anno dopo il lancio. Il piano post-lancio include i seguenti aggiornamenti:

DLC 1 – Syntax Error è previsto per l’inverno 2023

DLC 2 – Boys in Blue è previsto per la primavera del 2024

DLC 3 – The Land of the Free uscirà nell’estate del 2024

DLC 4 – Fear and Greed previsto per l’autunno 2024

Qui sotto l’immagine della roadmap.

I nomi e le date di questi pacchetti di contenuti scaricabili sono soggetti a modifiche in concomitanza con la campagna.

Alcuni esempi di contenuti aggiuntivi che i giocatori potranno aspettarsi dopo il lancio del gioco il 21 settembre: eventi stagionali, personaggi giocabili, nuovi nemici, armi, aggiornamento Unreal Engine 5, cosmetici, miglioramenti della qualità della vita, nuove caratteristiche e molto altro ancora.

Per maggiori informazioni su PAYDAY 3, potete visitare il sito ufficiale, ricordandovi che da domani 8 e fino all’11 settembre sarà disponibile l’open beta.