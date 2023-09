TRANSFORMERS EARTHSPARK In Missione: pubblicato il primo trailer di gioco

Hasbro e Outright Games, editore di videogiochi per famiglie, hanno pubblicato oggi sette settembre il primo trailer gameplay del loro prossimo gioco action-adventure, TRANSFORMERS EARTHSPARK – In Missione. Potete vedere il trailer in fondo alla notizia, qui sotto invece alcuni screenshot.

Con protagonista l’iconico Autobot Bumblebee, si tratta del primo videogioco basato sulla nota serie animata originale di Paramount+ e Netflix, TRANSFORMERS: EARTHSPARK, che presenterà una nuova generazione di TRANSFORMERS a una nuova generazione di fan.

Il nuovo trailer mostra tutta l’azione esplosiva e le vaste ambientazioni del gioco, nonché alcune delle missioni che i giocatori potranno intraprendere, e potete vederlo in fondo alla notizia.

In TRANSFORMERS: EARTHSPARK – In Missione, i giocatori assumeranno il controllo di Bumblebee, combattendo attraverso diversi biomi, sconfiggendo i Decepticon nemici, sbloccando nuove abilità e apprendendo combo devastanti. Nel gioco faranno poi la loro comparsa altri celebri personaggi dell’universo dei TRANSFORMERS per aiutare o contrastare Bumblebee nella sua missione, tra cui Optimus Prime, Grimlock, Skullcruncher, Nova Storm, Skywarp e molti altri!

TRANSFORMERS: EARTHSPARK – In Missione sarà disponibile dal 13 ottobre 2023 per Xbox One e Xbox Series X|S (solo in versione digitale in Italia), PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e PC.

Qui sotto potete vedere il gameplay trailer in italiano pubblicato da Bandai Namco.