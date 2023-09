Ravenswatch: trailer di lancio per l’update Shores of Storm

Da oggi 7 settembre è disponibile Shores of Storm, secondo major update di Ravenswatch, action roguelike ora in accesso anticipato su Steam sviluppato da Passtech Games (di Curse of the Dead Gods) e pubblicato da Nacon. Potete vedere il filmato in fondo alla notizia.

Arrivano:

Nuovo capitolo e nuova mappa

raggiungimento livello 8

20+ talenti

10+ nemici

Libera Sinbad dai Ciclopi

Questa la descrizione del nuovo contenuto, nel testo che accompagna il video su YouTube:

Ahoy dalla terra! La sabbia della costa scura su cui state per mettere piede appartiene a Storm Island!

Ascoltate bene, perché Storm Island sta chiamando il vostro nome! Preparatevi a mettere piede su queste coste oscure per scrivere il prossimo capitolo della vostra storia! Ma attenzione, questa non è una fuga ordinaria. Oscuri segreti e temibili incubi vi attendono, desiderosi di sfidare anche i più coraggiosi.

Questo importante aggiornamento porta con sé un gruppo di nuovi nemici, una dozzina di impavidi avversari che metteranno alla prova il vostro coraggio. Affrontateli a viso aperto e sbloccate oltre venti nuovi talenti. La storia di Sinbad è scritta in queste acque, ma le sue tracce si perdono vicino alla tana del Ciclope.

Questo nuovo capitolo è due volte più avventuroso e pericoloso.

Riuscirete a conquistare le Colline Oscure e l’Isola della Tempesta in un unico audace viaggio? La tempesta è in agguato!

Qui sotto potete vedere il trailer di lancio dell’aggiornamento Shores of Storm per Ravenswatch.