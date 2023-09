EA Sports UFC 5: svelata la data e reveal trailer

Annunciato a luglio, e come da programma, oggi sette settembre è stata annunciata la data d’uscita di EA Sports UFC 5. Electronic Arts ha infatti svelato che il nuovo capitolo di arti marziali miste (MMA), sarà disponibile dal 27 ottobre su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con la Deluxe Edition che sarà disponibile a partire dal 24 ottobre su entrambe le piattaforme per i giocatori che effettueranno il preordine. Sviluppato per la prima volta con il motore di gioco Frostbite, dotato del nuovo Real Impact System e con grafica ottimizzata per le console di nuova generazione.

Per l’occasione è stato pubblicato il trailer di presentazione, che potete vedere a questo link, e una serie di screen e cover, che potete vedere in fondo alla notizia.

Qui sotto tutti i dettagli dal comunicato ufficiale:

Ha dichiarato l’UFC President Dana White:

“UFC 5 è l’esperienza di MMA più realistica che i fan possano ottenere al di fuori dell’Ottagono. Questo gioco è incredibile e rappresenta davvero un’esperienza UFC di nuova generazione”.

Il debutto del Frostbite Engine nel franchise migliora il realismo dell’MMA in EA SPORTS UFC con un rendering a 60 fotogrammi al secondo e una simulazione del gameplay. A rappresentare una nuova era di realismo e intensità dei combattenti, il campione dei pesi medi UFC Israel Adesanya sarà il protagonista della copertina della Deluxe Edition UFC 5, mentre il campione dei pesi piuma UFC Alexander Volkanovski e l’ex campionessa dei pesi mosca UFC Valentina Shevchenko saranno presenti sulla box art della Standard Edition.

L’aggiunta del Real Impact System e l’inclusione di molti aggiornamenti richiesti dalla community permettono a UFC 5 un miglioramento sotto ogni aspetto. Sperimenta colpi realistici con una progressione iper-accurata, mentre gli attributi dei lottatori si consumano in modo veritiero nel corso dell’incontro. Senti la potenza di ogni impatto con oltre 64.000 possibili combinazioni di colpi al viso. La nuova fisica fluida e i sistemi particellari incrementano il sangue e il sudore all’interno del famosissimo Ottagono® per una rappresentazione quasi 1:1 di un main event su Pay-Per-View, mentre l’implementazione del nuovissimo tool di animazione facciale migliora le sembianze dei lottatori. Le sembianze fotorealistiche dei lottatori sono accentuate da un avanzato modellamento del corpo e dai capelli strand-based durante i momenti salienti di UFC 5.

Ha dichiarato Nate McDonald, EA SPORTS UFC 5’s Lead Producer:

“UFC 5 offre un’esperienza di combattimento estremamente realistica, sfruttando la potenza del motore Frostbite”, “Dal nostro Real Impact System, che aiuta a massimizzare la potenza del salto generazionale dell’hardware, all’illuminazione migliorata, ai personaggi dettagliati, ai capelli strand-based fino al sistema di animazione dei volti, ogni aspetto è stato migliorato. La nostra collaborazione con UFC offre un’esperienza interattiva di MMA autentica e senza precedenti”.

ha dichiarato Volkanovski:

“UFC 5 cattura tutto il sudore, il sangue e l’impegno che servono per avere successo nell’Ottagono. Credetemi, il livello di immersione che EA SPORTS ha ricreato con questo gioco è la massima rappresentazione di questo sport”.

Oltre al Real Impact System, alla grafica avanzata e al gameplay arricchito dal Frostbite Engine, UFC 5 include anche:

Replay K.O. cinematografici: I replay cinematografici dei K.O. mostrano i momenti finali dei combattimenti con una grafica più intensa e una maggiore emozione. Presentati in super slow motion con angolazioni e luci cinematografiche, l’impatto dei colpi finali dei combattimenti rappresenta momenti da highlight reel che catturano tutta l’enfasi di un combattimento UFC.

Controlli medici e interruzioni: Un infortunio grave induce l’arbitro a sospendere l’incontro per un controllo medico a bordo ring. L’incapacità di adattarsi e di proteggere l’infortunio da ulteriori lesioni può portare a un’interruzione del medico, introducendo variabili strategiche fedeli allo sport che i giocatori devono gestire sotto una pressione maggiore.

Nuovi colpi e reazioni ai colpi: Le nuove animazioni dei colpi emulano i pugili più aggressivi, i kickboxer professionisti e molto altro ancora, insieme a nuove variazioni di movimento per le gomitate a terra, gli attacchi rotanti, i pugni al corpo e i calci al polpaccio. Le animazioni e la fisica della reazione dei colpi durante un combattimento frenetico possono inoltre dare il via a impatti puliti, momenti che i giocatori possono percepire maggiormente durante il gioco.

Sottomissioni Senza Interruzioni: Le rinnovate Sottomissioni Senza Interruzioni ampliano il sistema di prese esistente con transizioni di animazione più rapide e la rimozione dei mini giochi. Il Grapple Assist aiuta i principianti, mentre i veterani possono esplorare livelli più approfonditi. Le sottomissioni senza soluzione di continuità offrono un gioco a terra più fluido e autentico agli appassionati di grappling.

Fight Week e Alter Ego: Il lancio di UFC 5 include un servizio live rinnovato con funzioni come la Fight Week e i Fight Picks legati a eventi UFC reali. Gli Alter Ego sono versioni completamente nuove dei pugili più importanti, che riprendono i momenti salienti della loro carriera e forniscono look alternativi e abilità associate.

Queste sono solo alcune delle numerose caratteristiche in arrivo in UFC 5; i giocatori possono guardare il trailer ufficiale di presentazione per saperne di più sul gioco. Ulteriori dettagli su UFC 5 verranno svelati da qui al rilascio del gioco. Iscriveti al canale YouTube di EA SPORTS UFC per tutti i trailer e i video, unisciti alla community di EA SPORTS UFC su Twitter, Instagram e TikTok, o visita il sito ufficiale all’indirizzo http://x.ea.com/ufc5/home per rimanere aggiornato sulle ultime novità.

I membri di EA Play** riceveranno un accesso anticipato al gioco con una prova di 10 ore a partire dal 24 ottobre. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web di EA Play.