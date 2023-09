E3 2024 potrebbe saltare, ma si pensa ad una reinvenzione per il 2025

L’E3 2024 è a rischio dopo che la società ESA e l’organizzatore ReedPop (organizzatore anche del Pax), si sono separati dopo soli 14 mesi.

Come infatti riferito da GamesIndustry.biz, la sua società madre ReedPop e l’ESA, che organizza l’E3, non lavorano più insieme. L’ESA ha anche comunicato al Los Angeles Convention Center, dove di solito si tiene l’evento, che la convention non tornerà in quella sede nel 2024.

Questo non significa però che l’E3 2024 non si terrà. L’ESA potrebbe trovare un nuovo partner per organizzare lo showcase a giugno dell’anno prossimo e tenerlo in un’altra località di Los Angeles. L’ESA e ReedPop hanno concluso la loro collaborazione dopo aver firmato un accordo pluriennale nel 2023, cancellando però l’edizione di questo 2023. La decisione di porre fine al rapporto è stata una “decisione reciproca”.

Secondo quanto risulta sempre da GamesIndustry.biz, l’ente commerciale sta anche lavorando a una completa reinvenzione dell’E3 per il 2025.

Ha dichiarato il presidente e CEO dell’ESA Stanley Pierre-Louis.

“Apprezziamo la partnership di ReedPop negli ultimi 14 mesi e sosteniamo i loro continui sforzi per riunire l’industria e i fan attraverso i loro vari eventi. Sebbene la portata dell’E3 rimanga ineguagliata nel nostro settore, stiamo continuando a studiare come evolverlo per servire al meglio l’industria dei videogiochi e stiamo valutando ogni aspetto dell’evento, dal formato alla location. Ci impegniamo a svolgere il nostro ruolo di coordinatori del settore e non vediamo l’ora di condividere le novità dell’E3 nei prossimi mesi”.

Afferma Kyle Marsden-Kish, responsabile degli eventi videoludici di ReedPop:

“Abbiamo lavorato molto volentieri con l’ESA e apprezziamo il loro impegno nei confronti dell’industria videoludica nel suo complesso. Anche se non saremo coinvolti nel futuro dell’E3, non vediamo l’ora di vedere la sua evoluzione e dove l’ESA lo porterà”.

Vedremo dunque quali novità arriveranno in merito ad uno degli eventi storici dell’industria del gaming. Noi di GamesVillage vi aggiorneremo in merito.