Charles Martinet: la voce di Super Mario parla del suo nuovo ruolo da ambasciatore

Charles Martinet e Shigeru Miyamoto hanno spiegato il nuovo ruolo di Martinet come “Ambasciatore di Mario”.

Il mese scorso Nintendo ha annunciato che Martinet, che ha doppiato il noto idraulico e simbolo del gaming per oltre 25 anni, si ritirerà dal ruolo di doppiatore e assumerà il nuovo ruolo di Ambasciatore di Mario. In un nuovo video pubblicato da Nintendo stessa, Martinet e Miyamoto hanno parlato del nuovo ruolo e della storia come doppiatore del personaggio.

Articoli Consigliati devcom Developer Conference 2023: recap e dettagli dell’evento E3 2024 potrebbe saltare, ma si pensa ad una reinvenzione per il 2025

“Oggi è un giorno molto importante per Nintendo, per il Regno dei Funghi e per me”, dice Martinet nel video. “Forse mi conoscete per aver doppiato personaggi dei giochi Nintendo come Super Mario, Luigi, Wario e Waluigi, e oggi sono felice di condividere con tutti voi il mio nuovo ruolo di Ambasciatore di Mario”.

Martinet ha dichiarato che il ruolo comporterà “viaggiare in tutto il mondo, condividere la gioia della famiglia Mario e poter continuare a incontrare tutti voi meravigliosi fan, a cui tengo moltissimo”.

“Non vedo l’ora di vedervi tutti agli eventi che si terranno in tutto il mondo nei prossimi anni”, ha dichiarato.

Miyamoto ha aggiunto: “Hai girato il mondo visitando eventi, interpretando con gioia la voce di Mario per i fan e facendo sorridere le persone. Hai sempre dato priorità alla diffusione della gioia e sono sicuro che sarai un grande ambasciatore di Mario“.

Rivolgendosi ai fan di Nintendo, Miyamoto ha detto: “Sappiate che in questo ruolo Charles continuerà a viaggiare per il mondo e a incontrare i fan, esibendosi con le famose voci agli eventi, firmando autografi e divertendosi a interagire con tutti voi”.

Parentesi anche sul prossimo gioco di Mario: “A partire da Super Mario Bros Wonder, che uscirà a ottobre, le voci di alcuni personaggi di Mario sono diventate nuove, quindi vi invitiamo a dargli un’occhiata”.

Qui sotto potete vedere il video attraverso l’account X di Nintendo of America con Charles Martinet e Shigeru Miyamoto.