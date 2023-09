devcom Developer Conference 2023: recap e dettagli dell’evento

Gli organizzatori del devcom Developer Conference 2023 hanno pubblicato un recap globale con i risultati ottenuti durante l’evento che si è svolto tra il 20 e il 22 agosto a Colonia, dividendolo in questi punti:

Grazie a voi per un #ddc2023 così grande!

Questi sono i vincitori del devcom Indie Award 2023

Guarda i#ddc2024 Talks come VOD

Grande calo di prezzi per i biglietti del #ddc2024!

Novità dai partner e amici

La devcom Developer Conference 2023 è stata un grande successo e gli organizzatori sono grati a tanti che hanno partecipato all’evento a Colonia e online.

Infatti, #ddc2023 ha stabilito un nuovo record di 3.400 partecipanti, con un aumento del 28%.

L’anzianità demografica dei partecipanti è passata all’80% di partecipanti di livello senior, lead o director, con un aumento del 14%, e un partecipante su tre lavora nell’industria dei giochi da 7 o più anni.

I devcom Indie Award 2023 sono stati celebrati domenica 20 agosto, in occasione della Networking Dinner, e sponsorizzati da astragon Entertainment e coherence.

Tra tutti gli sviluppatori e gli studios che hanno partecipato al NRW Indie Showcase e al devcom Indie Market di quest’anno, la giuria ha scelto questi felici vincitori:

Vincitore Graphics Galore:

“Hieronymus” by Rhenus Vina Musica

Vincitore Creative Overkill:

“Tom the postgirl” by Oopsie Daisies Studio

Vincitore Blockbuster:

“The Occultist” by Pentakill Studios

devcom’s favorite Let’s Play Award:

“Rogue Voltage” by Horizont Computergrafik

Il programma della conferenza è stato enorme. Vi siete persi una sessione o volete semplicemente rivedere un intervento che vi è piaciuto?

Se avete partecipato alla devcom Developer Conference 2023, potete ora accedere alla piattaforma online per guardare tutti gli interventi come video-on-demand.

Si prega di notare che l’accesso è disponibile solo per i possessori del biglietto #ddc2023. I workshop e le tavole rotonde non sono disponibili come VOD.

Gli organizzatori sono lieti di dare il benvenuto l’anno prossimo alla devcom Developer Conference 2024!

Ottieni il tuo pass per #ddc2024 prima del 10 settembre 2023 e approfitta dei maggiori sconti:

Content Pass: risparmiate 200 €!

Business Pass: risparmio di 400 €!

Pass VIP e Networking: risparmio di 600 €!

Sono già disponibili anche i pass digitali e per studenti

Qui il link per il ticket shop.

Novità dai partner e amici

Non perdete le vostre opportunità di business: preparatevi per Game Connection Europe, il 2 e 3 novembre a Parigi, la vostra porta d’accesso a partnership strategiche e accordi redditizi.

Immergetevi in 48 ore di connessioni commerciali mirate: incontri one-to-one, sessioni approfondite, diverse opportunità di networking e molto altro ancora. Sia che partecipiate alla Game Connection Europe in loco o che preferiate l’interazione online, la piattaforma “Let’s Meet” si adatta alle vostre esigenze.

Assicuratevi subito il vostro posto prima che le tariffe aumentino il 13 settembre. Qui il link per i biglietti.

Games Gathering è lieta di annunciare il suo secondo evento ibrido a Bratislava e online, che riunisce l’industria europea e ucraina dello sviluppo di videogiochi.

Games Gathering 2023 a Bratislava sarà caratterizzato da:

600+ visitatori

Interventi di relatori di fama internazionale

opportunità di networking produttivo

Feste incredibilmente rumorose

Indie Blast Award e premi di valore per i migliori progetti

Birra gratuita

Non perdetevi la più eccitante conferenza dell’industria dei giochi di questo autunno! Qui il link per i biglietti,