System Shock Remake è stato valutato per console dall’ESRB

System Shock Remake (trovate qui la nostra Recensione) di Nightdive Studios è stato lanciato su PC all’inizio di quest’anno, ma ovviamente i giocatori su console stanno ancora aspettando di mettere le mani sul gioco. Lo sviluppatore ha precedentemente affermato che il gioco arriverà per le piattaforme PlayStation e Xbox “a tempo debito”, senza che sia stata menzionata una finestra di lancio specifica, anche se sembra che un aggiornamento più concreto potrebbe essere dietro l’angolo.

L’ESRB ha valutato System Shock Remake per PS5, Xbox Series X/S, PS4 e Xbox One. Le valutazioni delle certificazioni generalmente tendono ad avvicinarsi al rilascio, quindi è possibile che Nightdive Studios si stia preparando a fare un annuncio ufficiale per la data di lancio su console. A giugno, Nightdive Studios aveva offerto un breve aggiornamento sull’uscita del remake su console, affermando che il gioco “girava senza intoppi” su PlayStation e Xbox, ma necessitava ancora di “alcuni cicli di supporto QA”. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Articoli Consigliati Xbox Digital Broadcast fissato per il 21 settembre al Tokyo Game Show 2023 Summer Games Fest 2024 confermato, si terrà nuovamente a Los Angeles

System Shock è un perfetto remake dell’innovativo titolo del 1994 e affianca il gameplay classico a una grafica HD rinnovata, un sistema di controllo aggiornato, un’interfaccia ristrutturata e una colonna sonora tutta nuova e anche SHODAN, uno dei nemici più iconici della storia del gaming, ritorna con la sua vice originale. Questa è la rinascita di un gioco leggendario, una vera e propria pietra miliare del settore. SHODAN è la folle IA che ha preso il controllo della Stazione Citadel e trasformato tutti gli umani a bordo in un esercito di cyborg e mutanti… il suo prossimo obiettivo è la Terra. Dovrete esplorare ogni angolo di una stazione spaziale alla deriva e farvi strada combattendo per fermare SHODAN e salvare l’umanità dall’annientamento.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.