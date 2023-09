Xbox Digital Broadcast fissato per il 21 settembre al Tokyo Game Show 2023

Microsoft ospiterà Xbox Digital Broadcast al Tokyo Game Show 2023 il 21 settembre alle 2:00 PT / 5:00 ET / 18:00 JST ( le 11:00 in Italia), ha annunciato la società. La trasmissione condividerà aggiornamenti sui progressi dei giochi di Xbox Game Studios e Bethesda Softworks, nonché una “raccolta di giochi creativamente diversificata” di creatori prevalentemente situati in Giappone e Asia, e annunci di nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass. La trasmissione sarà disponibile per la visione sul canale YouTube ufficiale del Tokyo Game Show, nonché su selezionati canali social Xbox in inglese, giapponese, coreano, cinese semplificato, cinese tradizionale, malese, tailandese, vietnamita, indonesiano, francese, tedesco e castigliano. Spagnolo.

Il Tokyo Game Show 2023 tornerà quest’anno come evento ibrido digitale e di persona, in programma dal 21 settembre al 24 settembre, e con meno di un paio di mesi rimasti prima dell’inizio, l’elenco completo degli espositori per gli eventi ha stato anche rivelato. Un certo numero di importanti editori e sviluppatori sono inclusi nel suo elenco di espositori, inclusi artisti del calibro di Konami, Square Enix, Capcom, Bandai Namco, Koei Tecmo, Sega, Atlus e Microsoft. PlayStation sarà presente, ma solo nell’area dei giochi indie, mentre Nintendo sarà presente solo nell’area business. Ricordiamo che il tema del Tokyo Game Show 2023 sarà: Giochi in movimento, il mondo in rivoluzione. Potete consultare l’elenco completo degli espositori qui. Inoltre, gli organizzatori del Tokyo Game Show 2023 hanno pubblicato l’elenco degli eventi speciali previsti a partire dal 25 agosto. Ricordiamo che La Computer Entertainment Supplier’s Association ha annunciato il programma ufficiale delle live streaming per il Tokyo Game Show 2023.

