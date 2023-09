Summer Games Fest 2024 confermato, si terrà nuovamente a Los Angeles

In maniera non proprio casuale, Geoff Keighley ha confermato tramite X che il Summer Game Fest 2024 è stato confermato per il prossimo anno e si terrà a Los Angeles (in Califormia). Abbiamo detto che la notizia è arrivata in modo non proprio casuale perché è giunta poco dopo l’annuncio relativo alle sorti dell’E3.

Nella giornata di ieri infatti, l’ESA ha comunicato la rottura con ReedPop e ha “lasciato libero” il Los Angeles Convention Center (sede dove si tiene l’E3) per il prossimo anno, comunicando che nel caso in cui l’E3 2024 dovesse avere luogo, non si terrà nella solita location. Dunque, a nostro avviso, il caro Geoff ha deciso di diffondere la sua comunicazione per far vedere ancora una volta come il suo Summer Game Fest abbia ormai sostituito l’E3 come manifestazione principale di giugno.

Articoli Consigliati Summer Game Fest confermato per il 2024 Xbox Digital Broadcast fissato per il 21 settembre al Tokyo Game Show 2023