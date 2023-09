Marvel’s Spider-Man 2: i nuovi post mostrano il costume del Simbionte e Lizard

L’iconico abito nero di Spider-Man è qualcosa che i fan aspettavano da tempo di indossare nell’universo di Insomniac, e con Marvel’s Spider-Man 2, Peter Parker indosserà davvero quell’abito infuso di simbionte. Insomniac ha offerto un altro sguardo alla tuta Simbiote con un post del gioco appena rivelati su Twitter.

La tuta del Simbionte, ovviamente, andrà di pari passo non solo con i cambiamenti al gameplay che metteranno i giocatori nei panni di uno Spider-Man molto più potente, ma porterà anche cambiamenti alla storia, e un tono più scuro rispetto a giochi precedenti. Nel frattempo, Insomniac ha anche rivelato anche un post che punta i riflettori sul Dr. Curt Connors, alias Lizard, che è stato rivelato nel gameplay di Marvel’s Spider-Man 2 mostrato all’inizio di quest’anno. Nel post, che potete vedere qui sotto, è nella sua ultima forma. In precedenza, Insomniac ha anche pubblicato poster che mostravano Peter e Miles nei rispettivi costumi base, così come Kraven il Cacciatore, uno dei principali antagonisti del gioco. Di seguito una panoramica del gioco:

In Marvel’s Spider-Man 2, Peter Parker e Miles Morales tornano per una nuova, entusiasmante avventura: oscilla, salta e utilizza le nuove Web Wings per viaggiare per le strade della New York della Marvel, passando da uno Spider-Man all’altro nel corso della storia, ognuno con i propri poteri epici, mentre il cattivo Venom minaccia di distruggere le loro vite, la loro città e quelli che amano.

Marvel’s Spider-Man 2 verrà lanciato il 20 ottobre per PS5. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.