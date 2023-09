GTA Online: arrivano i bonus nelle missioni di vendita del Laboratorio di acidi

In GTA Online, questa settimana le sostanze chimiche inondano le strade di Southern San Andreas. Aiuta i Fooliganz ad assuefare il mondo scaricando la tua scorta di potenti psichedelici, consegnando pacchi di acidi ai clienti, organizzando consegne che non danno nell’occhio e seminando la polizia nelle missioni di vendita del Laboratorio di acidi, che forniscono GTA$ e RP doppi fino al 13 settembre. Porta il tuo giro di psichedelici su un nuovo livello grazie al 40% di sconto su tutte le migliorie e modifiche del Laboratorio di acidi. Il veicolo di servizio MTL Brickade 6×6, necessario per avviare il commercio di acidi, è in sconto del 40% da Warstock Cache & Carry, anche se gli imprenditori più intraprendenti possono ottenere il Brickade 6×6 con un abile colpo di mano durante le missioni della storia di Prima dose in Los Santos Drug Wars. Completando tutte le missioni di Prima dose e avviando il Laboratorio di acidi completerai due delle sfide di Los Santos Drug Wars di livello 1 disponibili su PS5 e Xbox Series X|S. Non perderti l’evento speciale della prossima settimana che celebra i 10 anni di Grand Theft Auto V in GTA Online con nuovi oggetti collezionabili, l’auto sportiva Bravado Hotring Hellfire e altro.

Le rapine in autostrada tornano in grande stile, quindi non lasciarti sfuggire i furgoni della Gruppe Sechs, potrebbero essere carichi fino all’orlo. Le rapine a questi furgoni blindati forniscono GTA$ doppi. GTA$, RP e Punti Arena doppi nella serie di sfide di Arena War: Vai alla ricerca di fama e fortuna tra le mura ostili della Maze Bank Arena: lo spettacolo esplosivo della serie di sfide di Arena War fornisce GTA$, RP e Punti Arena doppi fino al 13 settembre.

GTA$ e RP doppi in Guerriglia motorizzata: Guerriglia motorizzata torna questa settimana in GTA Online e fornisce ricompense doppie a tutti i partecipanti. Lanciati nella mischia con solo una pistola e vai alla ricerca di armi per annientare la squadra avversaria mentre l’area di gioco si restringe.

GTA$ e RP doppi nei Salti col paracadute Junk Energy: Dai una scossa al tuo sistema nervoso centrale e a chi ti vuole bene lanciandoti da un velivolo e attraversando i punti di controllo con manovre spericolate per arrivare al punto di atterraggio giusto. Questa settimana, sopravvivi ai Salti col paracadute Junk Energy e otterrai GTA$ e RP doppi per il coraggio.

Autosalone Premium Deluxe Motorsport: Fai visita a Simeon Yetarian per dare un’occhiata più da vicino all’accurata selezione della settimana e provare per cinque minuti il veicolo che ti ha colpito di più, confrontarne le statistiche o acquistarlo in offerta direttamente dall’autosalone: Annis 300R (sportiva) Declasse Tahoma Coupe (muscle car) Weeny Issi Rally (SUV, 30% di sconto) Dinka Jester RR (sportiva) Dinka Kanjo SJ (coupé, 40% di sconto)

Autosalone Luxury Autos: Passa dall’Autosalone Luxury Autos di Rockford Hills per dare un’occhiata alla Ocelot Virtue (supercar) e alla Benefactor SM722 (sportiva, 30% di sconto) in vetrina, scoprirne le caratteristiche e acquistarle direttamente.

Veicolo trofeo e altri bonus per veicoli: Questa settimana, piazzati per due giorni consecutivi tra i primi 3 nella Serie di gare dell’Autoraduno di LS per vincere la Vulcar Nebula Turbo (sportiva classica). Questa settimana, l’area di prova dell’Autoraduno di LS ospita tre veicoli spettacolari: la Överflöd Entity XF (supercar, 40% di sconto), la Weeny Dynasty (sportiva classica, 50% di sconto) e la Enus Super Diamond (berlina). Fatti un giro nell’area di prova, sfida gli altri in una Corsa ai checkpoint o gareggia contro il tempo in una Prova a tempo. Passa dalla ruota fortunata nell’atrio del Casinò e Resort Diamond per provare a vincere la Grotti Stinger GT (sportiva classica), una due porte con tettuccio fisso e fiore all’occhiello della collezione di tanti.

Veicolo di prova premium e Prova a tempo HSW: solo su PlayStation 5 e Xbox Series X|S: Hao’s Special Works è il laboratorio di ricerca e sviluppo preferito dei fan di motori di Los Santos, e il veicolo di prova premium di questa settimana è la Pegassi Ignus armata (supercar), un prototipo ibrido con armi e disturbatore di frequenze dei missili di serie. Schiaccia sull’acceleratore di un veicolo idoneo di HSW per sfrecciare da Ron Alternates a Elysian Island nella Prova a tempo HSW della settimana.

Continuate a rimanere sintonizzati per ulteriori novità sul multiplayer di GTA. Se ve lo siete persi, è trapelata una versione beta del multiplayer di GTA Online, risalente a 10 anni fa!