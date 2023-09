Cyberpunk 2077: tutti i dettagli sull’update 2.0 saranno svelati prossima settimana

Quando Cyberpunk 2077: Phantom Liberty verrà lanciato alla fine di questo mese, porterà tutta una serie di nuovi contenuti, da una nuova campagna a un altro distretto aggiunto al mondo aperto al nuovo sistema di alberi delle reliquie. Ma ovviamente, oltre a ciò, CD Projekt RED pubblicherà anche un aggiornamento gratuito che rivoluzionerà diversi sistemi e meccaniche importanti del gioco base anche su PC e console di ultima generazione, inclusi alberi delle abilità e vantaggi, cyberware, sistema di polizia, combattimento a bordo di veicoli, creazione, loot e molto altro ancora. Nella nostra anteprima potete avere un quadro più completo della situazione e di ciò che sarà offerto con Phantom Liberty.

Evidentemente si tratterà di un aggiornamento corposo che promette di alzare il livello del gioco base per allinearlo all’esperienza che offrirà la suddetta espansione, ma quando uscirà esattamente? A quanto pare lo sapremo abbastanza presto. Recentemente su X, Marcin Momot il direttore della community globale di CD Projekt RED, ha recentemente confermato che i dettagli su quando l’Update 2.0 sarà pubblicato saranno condivisi la prossima settimana. Presumibilmente, non passerà molto tempo da quel momento prima che l’aggiornamento venga pubblicato. Phantom Liberty è un’espansione spy-thriller per Cyberpunk 2077 dove vestiremo nuovamente i panni di V, un mercenario cyberpunk. Dovremmo farci strada affrontando una missione impossibile, tra spionaggio e sopravvivenza. Inoltre, il nuovo DLC ci permetterà di utilizzare nuove abilità, provare nuove armi e tecnologie. Phantom Libetry ci farà immergere in una rete di tradimenti e manovre politiche. Sappiamo anche l’attore Idris Elba vestirà i panni di Solomon Reed, un agente FIA per la NUSA. La nuova espansione sarà ambientata nel nuovo quartiere Dogtown di Night City. Il presidente ha fatto schiantare la Space Force One su questo umile distretto, ricco di nuovi personaggi da scoprire e intrighi.

Nel frattempo, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty verrà lanciato il 26 settembre per PS5, Xbox Series X/S e PC.