Mortal Kombat 1: ecco la skin di Jean Claude Van Damme per Johnny Cage

Per Mortal Kombat 1 è stato mostrato il primo filmato del DLC Jean-Claude Van come skin alternativa speciale per Johnny Cage, che può essere sbloccata dai giocatori che acquistano la Premium Edition del gioco. La skin sembra mostrare un Van Damme degli inizi anni ’90, nel periodo in cui uscì il primo Mortal Kombat. Di recente, è stato pubblicato il trailer su Nitara interpretata da Megan Fox. Il filmato è stato mostrato durante un’intervista con il co-creatore della serie Ed Boon su Hot Ones di First We Feast, in cui le celebrità mangiano ali piccanti mentre rispondono alle domande. Di seguito la dichiarazione di Ed Boon:

il DLC Van Damme era in lavorazione da 30 anni. Quando abbiamo realizzato il primo gioco, l’intenzione era quella di realizzare “Van Damme: The Arcade Game”. In realtà volevamo vedere le parole “Van Damme”. Bloodsport era un grande successo, e lo stesso vale per Universal Soldier, credo. Così abbiamo chiamato i suoi collaboratori e gli abbiamo detto “vogliamo realizzare un gioco basato su Van Damme”, e non so se ha rifiutato o semplicemente non è mai riuscito a convincerlo o qualcosa del genere. Ma si tratta, sai, di una coppia di ragazzini sui vent’anni che volevano realizzare un videogioco – potevo vedere come Van Damme avrebbe detto “no, non lo faremo”. Quindi abbiamo provato diverse volte, andando avanti e indietro con lui. Questa volta abbiamo vinto alla lotteria e l’abbiamo preso. In realtà abbiamo la sua voce e sarà il personaggio di Johnny Cage, ed è il momento di chiusura del cerchio che abbiamo avuto.

Mortal Kombat 1 uscirà il 19 settembre 2023 per PS5 , Xbox Series X/S , Nintendo Switch e PC tramite Steam ed Epic Games Store. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.