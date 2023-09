Endless Dungeon: disponibile la closed beta

Radunate la squadra, armatevi fino ai denti ed entrate nella Stazione, la closed beta di ENDLESS Dungeon, il rogue-lite fantascientifico di azione tattica con elementi da tower defense dalle tinte western, è disponibile Dal 7 al 18 settembre. In questo periodo, i giocatori possono affrontare la stazione da soli o con gli amici nella modalità cooperativa da 3 giocatori. In ENDLESS Dungeon vi ritroverete a bordo di una misteriosa stazione spaziale abbandonata. Il vostro obiettivo è aprirvi la strada verso l’uscita con le unghie e con i denti e, al contempo, proteggere il vostro cristallo da ondate infinite di mostri… oppure morire nel tentativo di farlo, ricaricare e riprovare. Questa closed beta è l’ultima grande occasione per provare il gioco prima dell’uscita su PC e console, fissata per il 19 ottobre.

Preparatevi a mettere alla prova il vostro coraggio contro nuovi boss e mostri e a scoprire la storia della stazione, un pezzo alla volta. Come bonus speciale, acquistando su Steam (e solo su Steam) la Last Wish Edition, riceverete due licenze aggiuntive di una versione del gioco “solo multiplayer” da regalare ai tuoi amici tramite il sistema di doni di Steam. Questo accesso è valido soltanto per il periodo della closed beta. Inoltre, anche alcuni streamer selezionati regaleranno accessi “solo multiplayer” tramite i drop di Twitch, quindi tienete gli occhi aperti. Di seguito i contenuti che potrete sbloccare nella beta:

4 eroi da incarnare (Zed, Bunker, Blaze e Shroom)

15 tipi di mostri da affrontare (Insetti, Blob e Bot)

5 distretti da esplorare (Astral Harbor, Devotion Garden, Labor Colony, Procedural Factory, Life Incubator)

2 boss da disintegrare… o da cui farsi disintegrare! (Carceriere, Mamma Insetto)

Multiplayer cooperativo fino a 3 giocatori

Multilingua

ENDLESS Dungeon sarà disponibile il 19 ottobre su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC.