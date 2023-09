Starfield: Todd Howard afferma che il gioco su PC è ottimizzato

In un’intervista con Bloomberg, Todd Howard ha affermato che Bethesda ha ottimizzato Starfield per PC e che i giocatori PC potrebbero dover aggiornare le proprie postazioni per goderselo al massimo. Todd Howard ha affermato, quando gli è stato chiesto perché Bethesda non ha ottimizzato Starfield per PC, che:

“Lo abbiamo fatto, sta andando alla grande. È un gioco per PC di nuova generazione. Spingiamo davvero la tecnologia, quindi potresti dover aggiornare il tuo PC per questo gioco, ma ci sono un sacco di cose fantastiche in corso e la risposta dei fan è fantastica.”

Starfield non presenta effetti di Ray Tracing, quindi è controverso come il titolo possa star spingendo la tecnologia, ma a suo merito, il titolo ha un ottimo sistema LOD. Tuttavia, la grafica del gioco è inconsistente. Infatti, in alcune scene può sembrare fantastico e in altre scene può sembrare davvero pessimo, ed ha problemi a girare a 60fps in 4K anche su una NVIDIA GeForce RTX 4090. Inoltre, i miglioramenti in termini di prestazioni quando si abbassano le impostazioni di gioco sono minimi. Non solo, ma il gioco non dispone del supporto nativo per NVIDIA DLSS 3 e Intel XeSS. Quindi sì, contrariamente a quanto dice Howard, il gioco in realtà presenta alcuni problemi di ottimizzazione.

Starfield è disponibile su Xbox Series X/S e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni, nel frattempo vi lasciamo alla nostra Recensione.