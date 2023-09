World of Warcraft Dragonflight: ecco i nuovi contenuti dell’aggiornamento 10.2

Mentre giocatori e giocatrici iniziano a esplorare le energie magiche che si stanno espandendo sulle Isole dei Draghi in World of Warcraft Dragonflight, come risultato del giovane Albero del Mondo, Amirdrassil, che affonda le radici nel Sogno di Smeraldo, l’aggiornamento ai contenuti 10.2, Guardiani del Sogno, arriverà presto sul Reame Pubblico di Prova (PTR). Per ulteriori informazioni, visita il sito web qui per scoprire cambiamenti e novità in arrivo sul PTR. Di seguito una panoramica:

NUOVA ZONA: IL SOGNO DI SMERALDO

Giocatori e giocatrici avranno accesso al Sogno dalle sponde occidentali delle Pianure di Ohn’ahra, dove risiede lo Stormo dei Draghi Verdi.

NUOVE MISSIONI DELLA CAMPAGNA

Nuove missioni faranno progredire la storia di Dragonflight, rivelando le vere intenzioni di Fyrakk per Amirdrassil. Inoltre, continueranno anche altre storie secondarie, come il capitolo finale della serie di missioni sulla riforgiatura di Tyr.

STAGIONE 3 – NUOVA INCURSIONE: AMIRDRASSIL, SPERANZA DEL SOGNO

Una nuova incursione da nove boss attende tutti coloro che vorranno affrontare i difensori del Sogno e le forze di Fryakk, compresi i suoi nuovi alleati, i Druidi delle Fiamme.

Di seguito una panoramica di World of Warcraft Dragonflight:

Volate nei cieli padroneggiando la nuova abilità del Volo Draconico, che consente di spiccare il volo per le Isole dei Draghi in sella a un drago personalizzato. Potete anche utilizzare con il nuovo sistema di talenti, che permette di scegliere le abilità in maniera creativa a qualsiasi livello, in modo da poter giocare la propria classe come più si desidera, e con il sistema di professioni aggiornato, con cui è possibile scegliere di specializzarsi nella propria arte. Insieme a tutto questo arrivano anche gli aggiornamenti all’Heads-Up Display (HUD) e il nuovo sistema della User Interface (UI), per personalizzare l’aspetto e le funzionalità dell’interfaccia di World of Warcraft come mai prima d’ora.

World of Warcraft: Dragonflight è disponibile su PC.