Razer BlackShark V2 HyperSpeed, annunciate le nuove cuffie wireless gaming

Razer, il leader globale nel lifestyle gaming, presenta una new entry nella sua famosa linea BlackShark: le Razer BlackShark V2 HyperSpeed. Queste cuffie wireless e ultraleggere per gli esport elevano l’esperienza di gioco, grazie a un comfort continuo e prestazioni straordinarie anche nelle sessioni più intense. Con soli 280g, le BlackShark V2 HyperSpeed sono le cuffie wireless della famiglia più leggere in circolazione. Grazie a una riduzione ottimizzata del peso e a una migliore forza di serraggio, assicurano una tenuta perfetta per la massima concentrazione in-game. Le nuove cuffie sono, inoltre, dotate di un tessuto ibrido traspirante e di morbidi cuscinetti in similpelle in memory foam, che offrono un comfort impareggiabile in grado di resistere per tutta la durata delle sessioni di gioco. La parola d’ordine è comodità.

Nel mezzo della competizione, la comunicazione di squadra è fondamentale. A questo ci pensa il microfono HyperClear Super Wideband, che è stato utilizzato per la prima volta sulle pluripremiate BlackShark V2 Pro 2023. Questo microfono pieghevole di nuova generazione cattura dettagli incredibili, tanto che ogni chiamata al tiro suona chiara, ricca e naturale, senza paragoni con le altre cuffie wireless attuali. Con una qualità vocale ad alta definizione e di livello professionale, la strategia e l’esecuzione dei piani di squadra non hanno mai avuto un suono migliore. Questi fattori posizionano il microfono HyperClear Super Wideband allo zenit di tutti i microfoni per cuffie wireless, senza rivali rispetto alla concorrenza. Facendo tesoro dell’eredità dei driver brevettati Razer TriForce Titanium da 50 mm, noti per la loro qualità audio superiore, le BlackShark V2 HyperSpeed consentono ai giocatori di sentire chiaramente ogni indicazione audio. Le BlackShark V2 HyperSpeed integrano la tecnologia wireless HyperSpeed di Razer, che garantisce la massima reattività e una connettività affidabile. Il design del cavo esteso riduce al minimo le interferenze elettroniche e il Razer SmartSwitch consente di passare senza problemi dal PC ai dispositivi mobile, rendendo facile il passaggio dalla connettività a 2,4 GHz a quella Bluetooth con la semplice pressione di un pulsante. Grazie a un’impressionante autonomia di 70 ore con una singola carica, i gamer possono rimanere concentrati sulla competizione senza dover controllare costantemente i livelli della batteria. Quando deve essere ricaricata, il cavo Type-C è in grado di trasmettere l’audio, consentendo un utilizzo cablato delle cuffie a seconda delle esigenze. Le Razer BlackShark V2 HyperSpeed sono disponibili ad un prezzo di €149.99.