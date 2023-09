The Expanse A Telltale Series: l’episodio 4 ora disponibile

The Expanse A Telltale Series ha ricevuto il suo quarto e penultimo episodio, che vede protagonista Camina Drummer in gravi difficoltà. L’equipaggio dell’Artemis si è ammutinato, lasciandola su una strana stazione spaziale. Ora deve trovare un modo per scappare con ogni mezzo necessario. Dai un’occhiata al trailer di lancio dell‘Episodio 4: Lady Paramount qui sotto. L’episodio 5 segna la conclusione del titolo di avventura narrativa e sarà disponibile dal 21 settembre, con tempi di rilascio che variano in base alla regione e alla piattaforma. L’episodio bonus arriverà questo autunno e si concentrerà sul segretario generale delle Nazioni Unite e capo del governo terrestre Chrisjen Avasarala, che si destreggia tra dramma familiare e opposizione politica.

Cara Gee, che riprende il suo ruolo nei panni di Camina Drummer, ed esplora i confini pericolosi e sconosciuti della Cintura (The Belt) a bordo della Artemis. Dal recuperare risorse dalle navi distrutte in ambienti a gravità zero al sopravvivere a un ammutinamento e combattere pirati terrificanti, prenderai delle decisioni difficili e rivelerai la determinazione di Camina Drummer in questa nuova avventura di Telltale. Vesti i panni di Camina Drummer, il vicecomandante dell'Artemis, una nave di recupero risorse a caccia di un colpo grosso nelle regioni esterne della Cintura (The Belt). Devi radunare una ciurma di personalità forti e dalle relazioni tese e prendere decisioni difficili che determineranno il destino di tutti. Fruga nei relitti delle navi, usa stivali magnetici per camminare sulle pareti o sui soffitti e utilizza i propulsori a gravità zero per fluttuare nel vuoto. Mentre voli tra le sezioni delle navi e lo spazio aperto, interagirai con gli oggetti del mondo e converserai con i membri della ciurma nell'esplorazione più ampia e immersiva mai presentata in un gioco di Telltale. Vivi l'emozionante universo di The Expanse come mai prima d'ora nell'ultima avventura di Telltale, The Expanse A Telltale Series.

Sviluppato da Telltale Games e Deck Nine Games, The Expanse A Telltale Series è disponibile per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC tramite Epic Games Store. Restate sintonizzati per maggiori dettagli nei prossimi mesi.