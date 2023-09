Dying Light 2: l’aggiornamento Summertime aggiunge diverse novità e il crossover con Payday 2

Techland ha mantenuto una cadenza costante di aggiornamenti per Dying Light 2 Stay Human sin dal suo lancio un anno e mezzo fa, e un altro nuovo aggiornamento è ora disponibile per il gioco di ruolo d’azione post-apocalittico, portando sul tavolo molte novità. Soprannominato Summertime Update, oltre a varie piccole correzioni e aggiustamenti in-game, l’aggiornamento ora aggiunge anche la possibilità per i giocatori di saltare il prologo in un nuovo salvataggio e passare direttamente alla missione successiva, nonché le impostazioni del livello di brutalità per consentire i giocatori (e gli streamer in particolare) decidono quanto sanguinoso sarà (o meno) il gioco.

Nel frattempo, a tutti i giocatori sono stati dati anche 500 Dying Light Points con cui acquistare cosmetici, mentre Techland ha anche aggiunto nuove animazioni per Bowie Knife e Negan’s Knife dal recente evento crossover Walking Dead. A proposito, con il Summertime Update è stato aggiunto anche un evento crossover con Payday 2, che offre ai giocatori la possibilità di ottenere alcuni diamanti rossi. Le strade e le cavità oscure sono infestate da ladri infetti che mirano a portarti via la vita. Se riesci ad abbatterli, puoi saccheggiare speciali diamanti rossi che ti permettono di completare gli obiettivi dell’evento. L’evento sarà live fino al 21 settembre. Infine, Techland ha anche abilitato l’integrazione con Mod.io nelle versioni console di Dying Light 2, il che significa che i giocatori possono ora usufruire delle mappe della community nel gioco su tutte le piattaforme. Per le note dell’aggiornamento complete consulta il sito ufficiale.

Dying Light 2 Stay Human è disponibile su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC e riceverà una seconda espansione nel 2024.