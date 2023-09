Dungeon & Dragons: disponibile da oggi Viaggi nella Città Radiosa

Unisciti agli appassionati di Dungeons & Dragons in un avventuroso viaggio attraverso il multiverso, in direzione dell’emozionante e misteriosa Cittadella Radiosa poiché Viaggi nella Cittadella Radiosa è ora disponibile in italiano.

Al crocevia tra meraviglia e avventura, Viaggi nella Cittadella Radiosa presenta una raccolta di tredici brevi avventure indipendenti di D&D con sfide adatte a personaggi di livello 1–14. Ispirata alle culture e alle mitologie del mondo reale, questa raccolta fornisce ai narratori nuove avventure e nuovi luoghi che i Dungeon Master possono aggiungere alle proprie campagne in corso o utilizzare come base per intere nuove campagne. Ecco solo alcuni dei nuovi entusiasmanti agganci per le avventure:

Un conflitto tra venditori rivali del mercato nero trascina i personaggi nella caccia a un misterioso sabotatore.

Fazioni rivali si scontrano in una città governata dagli angeli sull’orlo della ribellione

La cura per una maledizione dilagante conduce i giocatori da una miniera abbandonata a una città che celebra i defunti.

Sei pronto a viaggiare attraverso il Piano Etereo e scoprire le meraviglie della Cittadella Radiosa?

Guarda le interviste con i designer e gli autori di Viaggi nella Cittadella Radiosa in questa ricca playlist di video