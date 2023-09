Gargoyles Remastered: annunciata la data

Annunciato al Disney & Marvel Showcase del settembre 2022, Gargoyles Remastered ha ora una data d’uscita. La versione rinnovata del classico Disney, sviluppato ora da Empty Clip Studios, arriverà il 19 ottobre su PC (Steam e GOG), Switch, PlayStation 4 e Xbox One. Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco su Steam:

Gargoyles Remastered è un’interessante riproposta della classica avventura platform a scorrimento laterale a 16-bit degli anni ’90. Rivivi l’epico viaggio di Golia e dei Gargoyle con grafica, animazioni ed effetti sonori migliorati, tutti ispirati dalla famosa serie animata. Il mondo di Gargoyles prende vita con un livello di dettaglio che entusiasmerà i fan della serie animata e gli appassionati di giochi rétro. Divertiti con il gameplay classico e autentico del suo predecessore con nuove funzionalità come obiettivi, riavvolgimento del gioco e altro ancora!

Caratteristiche principali:

• Gioca nei panni di Golia, capo dei Gargoyle: usa una forza devastante, scala torri ed edifici di pietra con artigli affilati come rasoi e plana mentre padroneggi gli attacchi a mezz’aria e il combattimento corpo a corpo in un’azione senza tregua per salvare il mondo dalla distruzione.

• Esperienza grafica coinvolgente: passa in tempo reale dalla grafica ispirata alla serie animata a quella della modalità classica a 16-bit del gioco originale.

• Esperienza Gargoyles autentica: rivivi la storia di Golia e la battaglia dei Gargoyle contro il malvagio Occhio di Odino con nuove animazioni e nuovi effetti sonori ispirati alla serie animata.

• Personalizza il gioco: padroneggia il gioco classico con funzionalità moderne tra cui riavvolgimento istantaneo, presentazione widescreen e obiettivi!

• Colonna sonora rimasterizzata: ascolta la colonna sonora originale, rimasterizzata e ottimizzata, per un’avventura ancora più coinvolgente.

Qui sotto il trailer che annuncia la data di Gargoyles Remastered.