NBA 2k24: disponibile, ecco il trailer di lancio

Da oggi 8 settembre è disponibile NBA 2k24, nuovo capitolo cestistico targato Visual Concepts e 2k, e per questo è stato pubblicato il trailer di lancio di gioco (potete vederlo in fondo alla notizia), che vede due ragazzi scegliere le squadre al campetto, e in cui compaiono tra gli altri la prima scelta al draft Victor Wanyama, Shaquille O’neal, la playmaker delle Liberty in WNBA Sabrina Ionescu, e dove non poteva mancare Kobe.

Questa la descrizione del gioco dalla pagina Steam:

Schiera la tua squadra per vivere il passato, il presente e il futuro della cultura del basket con NBA 2K24. Goditi il massimo dell’azione e del realismo oltre alle illimitate opzioni personalizzabili della modalità Il mio GIOCATORE in La mia CARRIERA. Arricchisci la tua collezione con una straordinaria selezione di leggende e crea la formazione dei tuoi sogni in MyTEAM. Scopri una dinamica di gioco più reattiva e grafiche più rifinite giocando con le tue squadre NBA e WNBA preferite in GIOCA ORA.

I MOMENTI DEL MAMBA

Scatena la Mentalità del Mamba che è in te ricreando le prestazioni più dominanti e memorabili di Kobe durante la sua ascesa da stella nascente a superstar globale. Rivivi i trionfi agli albori della sua carriera da giovane fenomeno e scala la vetta verso l’Olimpo del basket, passando da marcatore di livello assoluto a uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi.

GIOCA IN PARADISO

Lascia il segno in uno scenario costiero spettacolare, ricco di scorci da cartolina e una competizione spietata. Sfrutta il Creatore Giocatori potenziato per creare un Il mio GIOCATORE su misura per le tue abilità, così da giocare in base al tuo livello e ottenere il massimo dal sistema aggiornato dei Distintivi. Vai alla scoperta delle scogliere a picco, completa una nuova serie di missioni, e affronta giocatori rivali nella modalità La mia CARRIERA più impegnativa di sempre.

GESTISCI IL TUO MyTEAM

La classica modalità di carte collezionabili ritorna per offrirti un’interminabile, divertente e personalizzabile esperienza di gioco. Pesca carte del passato e del presente per schierare le All-Star di oggi e le leggende di ogni era per formare una squadra capace di dominare nelle modalità giocatore singolo e multiplayer. MyTEAM vanta una serie di miglioramenti innovativi, tra cui la nuova modalità di tetto salariale, mantenendo comunque inalterata la sua anima competitiva.

FA’ LA TUA MOSSA

Goditi la dinamica di gioco più realistica di sempre, con una particolare enfasi su meccaniche semplificate e su un’attenzione maniacale a ogni dettaglio. Sfodera tutte le mosse a tua disposizione grazie alle rinnovate combinazioni di palleggio e difesa interna per regalarti azioni basate sulle abilità ancora più gratificanti ed efficaci.

NBA 2k24 è disponibile su PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. Qui sotto potete vedere il trailer di lancio.