EA Sports Madden NFL 24: record di vendite digitali, disponibile il free weekend

Electronic Arts celebra l’inizio della stagione NFL 2023 invitando gli appassionati di football di tutto il mondo a giocare a EA SPORTS Madden NFL 24 attraverso una prova gratuita globale, durante il Free Play Weekend, dal 7 al 10 settembre su Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e PlayStation 5. I giocatori su piattaforme Xbox Series X|S e PS5 potranno sperimentare nuovi livelli di controllo e realismo offerti da un gameplay migliorato, oltre al divertimento dei minigiochi e all’intensità della modalità Superstar, della modalità Franchise e molto altro ancora. I fan della NFL che desiderano buttarsi a capofitto nell’inizio della stagione possono usufruire della nuova Madden NFL 24 NFL+ Edition (disponibile fino al 10 ottobre), che offre ai fan un’opportunità unica di giocare e guardare tutta l’azione della NFL accedendo a Madden NFL 24 e a 3 mesi di NFL+ Premium, il servizio diretto al consumatore della NFL.

Madden NFL continua ad accogliere sempre più appassionati di football – Madden NFL 24 ha stabilito un record di franchising in una sola settimana per le copie digitali vendute, ha registrato un aumento del 36% delle partite giocate e ha attirato un maggior numero di giocatori durante la prima settimana di lancio rispetto a Madden NFL 23. Grazie all’aumento delle partite, sono emerse diverse tendenze che indicano chi, secondo i fan, potrebbe avere il maggiore impatto in questa stagione:

L’atleta di copertina Josh Allen è stato il miglior quarterback per il secondo anno consecutivo e ha totalizzato più del doppio dei touchdown pass del secondo classificato Patrick Mahomes

I Ravens sono saliti al primo posto tra le squadre più utilizzate, grazie a un aumento del 180% del loro utilizzo rispetto all’anno precedente; il nuovo acquisto Odell Beckham Jr. ha totalizzato il maggior numero di touchdown e Lamar Jackson (#4) è entrato nella top-five dei quarterback

I giocatori hanno indicato la AFC North come una divisione da tenere d’occhio, con tre squadre tra le più popolari nel gioco (Ravens #1, Bengals #2, Steelers #4) e due scontri all’interno della divisione (Ravens-Steelers #1, Bengals-Ravens #4) tra i matchup più comuni

Jonathan Taylor è stato il miglior running back del gioco, il neo-scambiato Jalen Ramsey ha primeggiato negli intercetti e Aaron Donald ha collezionato il maggior numero di sack

Ha dichiarato Mike Mahar, Senior Production Director, EA SPORTS Madden NFL_

“Siamo felici di vedere un numero sempre maggiore di giocatori che si divertono con Madden NFL 24 e di osservare tutti i modi in cui stanno esplorando il nuovo gameplay, le nuove modalità e tutto ciò che riguarda l’esperienza di quest’anno”, “L’inizio della stagione NFL significa che è iniziata una nuova stagione di football a livello globale e, oltre ai grandi lanci e alle giocate che cambiano le partite ogni settimana, il nostro team lavorerà duramente per portare nuovi contenuti, esperienze e miglioramenti basati sul feedback dei giocatori attraverso gli aggiornamenti del servizio live per tutta la stagione”.

Tra i nuovi contenuti di Madden NFL 24 di questa settimana c’è l’uscita dell’EP di sei canzoni CROWD CONTROL, disponibile su tutte le piattaforme. CROWD CONTROL include il Pro Bowler Darren Waller (N.Y. Giants), il quattro volte Pro Bowler Terron Armstead (Miami Dolphins), Ray-Ray McCloud (S.F. 49ers), il tre volte Pro Bowler Melvin Ingram e il Pro Bowler DJ Chark (Carolina Panthers). I giocatori si esibiscono insieme alle star dell’hip-hop Rob49, Jay Rock, That Mexican OT e Lebra Jolie. L’album vanta produzioni di EST Gee e Turbo, mentre l’executive producer è il vincitore del GRAMMY Award Derrick Milano.

La Madden NFL 24 NFL+ Edition, disponibile fino al 10 ottobre, include la Madden NFL 24 Standard Edition, 3 pacchetti mensili Ultimate Team (1 al mese da settembre a novembre) e 3 mesi di contenuti NFL+ Premium. NFL+ Premium consente ai fan di accedere alle partite in diretta locale e in prima serata su cellulare, NFL RedZone, NFL Network, Game Replays e molto altro ancora per non perdere mai una partita.

A questo link la nostra recensione.