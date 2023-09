Synced: disponibile su PC lo sparatutto free-to-play

Da oggi 8 settembre Synced, lo sparatutto cooperativo free to play, è disponibile su PC (Steam ed Epic Games Store). Per l’occasione NExT Studios e Level Infinite hanno pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere qui sotto, e una serie di nuovi screen, che potete vedere in fondo alla notizia. Le versioniPlayStation 5 e Xbox Series X/S arriveranno nel corso dell’inverno.

Sviluppato da NExT Studios e pubblicato da Level Infinite, SYNCED trasporta i giocatori nel Meridiano, una zona devastata e popolata da letali Nano – ex umani trasformati da una nanotecnologia tragicamente evolutasi in una minaccia per l’uomo. I giocatori assumeranno il ruolo di Runner, coraggiosi cacciatori di fortuna alla ricerca di Nerva, una preziosa risorsa nano-energetica.

SYNCED è caratterizzato da un gameplay cooperativo a tre giocatori, con i runner che possono aumentare le dimensioni della propria squadra sincronizzandosi con i Prime Nano e trasformandoli in Companion Nano. I runner potranno utilizzare strategicamente le abilità dei loro Companion Nano per integrarli nella loro strategia di gioco e ribaltare le sorti della battaglia.

Per chi ama essere un lone wolf, SYNCED offre una modalità Solo per i giocatori che vogliono affrontare le sfide del Meridiano in solitaria.

I Companion Nano sono solo uno dei modi in cui i giocatori possono adattare la propria build in SYNCED. Durante ogni run i giocatori troveranno delle macchine di scambio che permetteranno loro di acquisire dei potenziamenti casuali, noti come Mod di scambio, che scadono alla fine di ogni run ma che forniscono un gradito, anche se temporaneo, aumento di potenza. I bottini aggiuntivi lasciati cadere dai nemici sconfitti possono essere portati ad Haven, la base dei Runner, ed equipaggiati permanentemente come Runner Mods. Sia le mod temporanee che quelle permanenti attingono dalla stessa riserva. Equipaggiando le mod dei Runner, i giocatori non solo avranno una dotazione preimpostata, ma aumenteranno anche il loro livello di potenza, divenendo sempre più forti per affrontare le minacce che si celano nelle profondità del Meridiano.

I Guntech per le armi sono un altro modo per i giocatori di definire il proprio stile: queste armi vengono sbloccate durante il gioco e sono dotate di caratteristiche speciali che alterano la meccanica delle armi da fuoco normali e aggiungono caratteristiche uniche, come il “Ciclo vizioso” che richiama tutti i proiettili sparati durante la ricarica, infliggendo danni aggiuntivi sulla via del ritorno.

Qui sotto la galleria.