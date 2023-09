The Elder Scrolls VI: Phil Spencer parla di un’eventuale esclusività

Il capo della sezione giochi di Microsoft, Phil Spencer, ha affrontato l’argomento relativo a The Elder Scrolls VI, e se sarà un’esclusiva Xbox.

Dopo l’uscita di questa settimana di Starfield, il prossimo gioco di Bethesda Game Studios sarà un nuovo capitolo della longeva serie RPG fantasy. Starfield è disponibile per Xbox Series X/S, per PC tramite Windows e Steam anche tramite Game Pass. È la prima uscita di Bethesda Game Studios da quando Microsoft ha acquisito la società madre ZeniMax Media nel 2021. Il titolo fantascientifico non è disponibile per le console PlayStation, cosa che avverrà anche per il prossimo gioco di Indiana Jones che sarà pubblicato da Bethesda Softworks.

In un’intervista rilasciata a Bloomberg questa settimana, a Spencer è stato chiesto se anche Elder Scrolls VI sarà un’esclusiva e come Microsoft decida se è sulla “strada giusta” con questa strategia.

“Valutiamo caso per caso i giochi che realizziamo“, ha risposto. “Vogliamo assicurarci che i nostri giochi siano disponibili in tanti posti diversi: sulle nostre console Xbox, sui PC, anche via cloud, questi giochi possono arrivare su quasi tutti i dispositivi abilitati al web.

“Stiamo pensando a milioni e milioni di giocatori che avranno accesso a Starfield e ad altri giochi di Xbox Game Studios. Si tratta di dare ai giocatori la possibilità di scegliere come giocare e di costruire la propria libreria di giochi”.

In un’intervista del novembre 2021, Spencer sembrava lasciar intendere che Elder Scrolls VI non sarebbe stato disponibile su PlayStation, quando ha detto che l’adozione di una strategia di esclusività “non significa punire nessun’altra piattaforma”.

Tuttavia, nel corso della testimonianza rilasciata a luglio nell’ambito della battaglia legale di Microsoft contro la FTC, Spencer è stato vago nel precisare se in precedenza avesse rilasciato una dichiarazione pubblica in cui affermava che il gioco sarebbe stato disponibile solo per Xbox.

“[Elder Scrolls 6], è così lontano che è difficile capire quali saranno le piattaforme… Stiamo parlando di un gioco che è lontano più di cinque anni”, aveva detto (via Stephen Totilo di Axios).

Prima che Microsoft completasse l’acquisizione di ZeniMax, il director di Starfield Todd Howard, che sta dirigendo anche Elder Scrolls VI, aveva dichiarato che era “difficile immaginare” che quest’ultimo venisse pubblicato in esclusiva per le piattaforme Xbox.

Tuttavia, in un’intervista pubblicata questa settimana, Howard ha affermato che l’esclusività della console Xbox di Starfield ha portato alla creazione di un prodotto migliore.

Il mese scorso Pete Hines, capo della pubblicazione di Bethesda, ha dichiarato che Elder Scrolls 6 è “in fase di sviluppo iniziale”, e che i fan non dovrebbero aspettarsi ulteriori notizie sul gioco fino a “qualche anno dopo” il lancio di Starfield.